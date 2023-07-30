Про це пише NDTV.

"Пропаганда музики спричиняє моральне розбещення, а її відтворення змушує молодь збиватися зі шляху", - прокоментував Азіз аль-Рахман аль-Мухаджир, керівник департаменту Міністерства сприяння доброчесності та запобігання пороку у Гераті.

З моменту захоплення влади Талібаном в серпні 2021 року, новий уряд постійно запроваджує закони та правила, які відображають їхнє суворе бачення ісламу, включаючи заборону програвання музики в громадських місцях.

У суботу було спалено музичне обладнання на сотні доларів, більшість інструментів забрали з весільних банкетних залів. Зазначається, що у багаття потрапила гітара, декілька інших струнних інструментів, фісгармонія та таблу - різновид барабана. Також були спалені підсилювачі й динаміки.