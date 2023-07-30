"Моральне розбещення": в афганській провінції місцева влада спалила конфісковані музичні інструменти
В афганській провінції Герат місцева влада розвела масштабне багаття з конфіскованих музичних інструментів, назвавши при цьому музику "розбещенням"
Про це пише NDTV.
"Пропаганда музики спричиняє моральне розбещення, а її відтворення змушує молодь збиватися зі шляху", - прокоментував Азіз аль-Рахман аль-Мухаджир, керівник департаменту Міністерства сприяння доброчесності та запобігання пороку у Гераті.
З моменту захоплення влади Талібаном в серпні 2021 року, новий уряд постійно запроваджує закони та правила, які відображають їхнє суворе бачення ісламу, включаючи заборону програвання музики в громадських місцях.
У суботу було спалено музичне обладнання на сотні доларів, більшість інструментів забрали з весільних банкетних залів. Зазначається, що у багаття потрапила гітара, декілька інших струнних інструментів, фісгармонія та таблу - різновид барабана. Також були спалені підсилювачі й динаміки.
- В Афганістані адміністрація Талібану наказала закрити всі салони краси для жінок упродовж місяця, в межах чергового обмеження доступу афганських жінок до громадських місць.
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