Моравецький про удар по Дніпру: РФ потрібно негайно зупинити
Росія свідомо атакує цивільні об'єкти України та обстрілює мирних громадян, тому світова спільнота має зупинити країну-агресора
Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у твіттері.
"Росія навмисно продовжує вчиняти воєнні злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти зараз і змусити їх зупинитися", - заявив він.
Власний пост Моравецький супроводив відео про наслідки російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, де продовжуються рятувальні роботи.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 30 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.
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