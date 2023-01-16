Моравецький про удар по Дніпру: РФ потрібно негайно зупинити

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у твіттері.

"Росія навмисно продовжує вчиняти воєнні злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти зараз і змусити їх зупинитися", - заявив він.

Власний пост Моравецький супроводив відео про наслідки російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, де продовжуються рятувальні роботи.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 30 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

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