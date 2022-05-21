Моравецький закликав розмістити у Польщі постійні бази НАТО
Уряд Польщі заявив про готовність побудувати бази для постійного розміщення сил Північноатлантичного альянсу
Про це сказав прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, передає Голос Америки.
"В країнах східного флангу НАТО мають бути створені постійні бази союзників. Польща готова побудувати такі бази на постійній основі, включаючи для підрозділів легкої піхоти", - сказав він.
Раніше посол США в Польщі Марк Бржезінські заявив, що наразі 12 600 американських військових перебувають на базах в країні.
- 21 травня у Польщі стартувала кампанія набору на добровільну військову службу.
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