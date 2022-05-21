"Не допустимо такого, як в Україні". Армія Польщі почала масовий набір добровольців

Також міністр був присутній на церемонії складання присяги бійцями 2-ої Люблинської бригади Територіальної оборони, передає Polska Agencja Prasowa (PAP).

Саме відсьогодні, з 21 травня, у Польщі стартувала кампанія набору на добровільну військову службу, порядок проходження якої регулюється прийнятим нещодавно у Польщі "Законом про захист Вітчизни" (Ustawa o obronie Ojczyzny).

До такого кроку польську владу підштовхнуло повномасштабне російське вторгнення до України.

"Нашою метою є те, щоб Польське військо нараховувало 300 тис. бійців, а саме - 250 тис. професійних вояків та 50 тис. вояків територіальної військової служби. Ми також хочемо зробити так, щоби якомога більше осіб пройшли військовий вишкіл й щоб таким чином якнайширшим було коло резервістів, тобто людей, які знають як поводитися у кризовій

ситуації, які зможуть застосувати зброю", - пояснив Блащак.

"Не допустимо того, щоб такі сцени, які відбуваються в Україні, мали місце на польських землях", - наголосив Маріуш Блащак під час урочистостей у Краснику.

Довідка

Як повідомляє офіційний сайт Міноборони Польщі, з першого ж дня служби добровольці матимуть 4 560 злотих щомісячної платні. За поточним валютним курсом, це приблизно 31 тис. грн чи $1 тис.

Новобранці провоходитимуть двоетапну підготовку:

а) базовий курс - 28 днів,

б) вишкіл в одній з військових частин - 11 місяців.

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