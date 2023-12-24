Морські піхотинці РФ підтвердили, що навмисно використовують хімічну зброю проти ЗСУ, - ISW
810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти ЗСУ, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
22 грудня у своєму телеграм-каналі 810-та окрема бригада морської піхоти опублікувала великий пост, у якому розповіла про "радикальну зміну тактики", яку бригада застосовує проти українських військ у Кринках, що на східному березі Херсонської області.
У дописі йдеться, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади здійснили ротацію в районі Кринок і застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на українські позиції, щоб вибити українські сили з їхніх позицій і піддати їх обстрілу з різної зброї.
Також бригада додатково опублікувала кадри, на яких, очевидно, видно таке скидання К-51 на українську позицію, імовірно в Кринках.
"Аерозольні гранати K-51 наповнюються подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень (RCA)", - йдеться у повідомленні ISW.
Довідково. Конвенція про заборону хімічної зброї (CWC) забороняє використання RCA як методу ведення війни, і Росія є державою-учасницею CWC з 1997 року.
- Українські аналітики зафіксували два випадки застосування росіянами хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках.
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