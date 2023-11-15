Росіяни використовують хімічну зброю на Сватівському та Бахмутському напрямках, - DeepState
Українські аналітики зафіксували два випадки застосування росіянами хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках
Про це пише DeepState.
"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відтинку", - йдеться у повідомленні.
За словами аналітиків, ймовірно, росіяни використали хлорпікрин, якого в запасах чимало. Окупанти вже неодноразово використовували його проти українських військ.
- Ще у липня 2023 року повідомлялося, що російська армія застосовує на Бахмутському напрямку хімічну зброю заводського та саморобного виробництв, що несе певні проблеми особовому складу української армії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.25 Купівля 37.25Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.72Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе