Росіяни використовують хімічну зброю на Сватівському та Бахмутському напрямках, - DeepState

Про це пише DeepState.

"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відтинку", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, ймовірно, росіяни використали хлорпікрин, якого в запасах чимало. Окупанти вже неодноразово використовували його проти українських військ.