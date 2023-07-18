Армія РФ застосовує хімічну зброю на Бахмутському напрямку, - майор Кудряшов
Російська армія застосовує на Бахмутському напрямку хімічну зброю заводського та саморобного виробництв, що несе певні проблеми особовому складу української армії
Про це у етері Еспресо заявив заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов.
"Так, не перший раз зафіксовано, що ворог застосовує хімічну зброю. Це як саморобні хімічні боєприпаси, так і заводського виробництва, якими ворог намагається вразити особовий склад ЗСУ", - зазначив він.
Також Кудряшов додав, що є ефект від цієї зброї - це запаморочення та часткова втрата зору. За словами майора, ця зброя подібна до тієї, яку росіяни застосовували у себе в країні під час розгону мітингів.
"В цілому вони застосовують від сльозогінного газу до невідомої речовини, яку на сьогодні ще досі проводять експертизи. Це несе певні проблеми особовому складу, але так чи інакше ми знаходимо інструмент, як боротися з ним", - наголосив майор.
- 18 липня повідомлялося, що на Куп'янському напрямку російська армія зосередила свої основні зусилля та продовжує наступ, натомість ЗСУ тримають оборону. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування Сил оборони України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.66
Купівля 36.66Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе