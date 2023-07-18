Про це у етері Еспресо заявив заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов.

"Так, не перший раз зафіксовано, що ворог застосовує хімічну зброю. Це як саморобні хімічні боєприпаси, так і заводського виробництва, якими ворог намагається вразити особовий склад ЗСУ", - зазначив він.

Також Кудряшов додав, що є ефект від цієї зброї - це запаморочення та часткова втрата зору. За словами майора, ця зброя подібна до тієї, яку росіяни застосовували у себе в країні під час розгону мітингів.

"В цілому вони застосовують від сльозогінного газу до невідомої речовини, яку на сьогодні ще досі проводять експертизи. Це несе певні проблеми особовому складу, але так чи інакше ми знаходимо інструмент, як боротися з ним", - наголосив майор.