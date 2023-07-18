Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити наше просування. Водночас противник зосередив свої основні сили на Куп‘янському напрямку, де українські воїни тримають оборону", - йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що Сили оборони продовжують виконувати задачі на Східному напрямку. За його словами, там ситуація складна, однак контрольована.

"Продовжуємо битися. Переможемо", - наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Також у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох ключових напрямках - Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. Наші військові закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На напрямках Мала Токмачка - Новопокровка та Велика Новосілка - Урожайне ЗСУ мали успіх та закріпилися на позиціях.

Водночас на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. На тому напрямку тривають важкі бої.

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку

16 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

Маляр зазначила, що ЗСУ на цьому напрямку знаходяться в обороні, ідуть запеклі бої, положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу.

17 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російська армія продовжує вести контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку. За його словами, росіяни контратакують дуже потужними силами, тому нашим оборонцями складно там тримати оборону. На жаль, з їхнього боку є просування й це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Згодом перехід армії РФ у наступ на Куп'янському напрямку підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Також у телеграмі Маляр розповіла про те, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а після успішного наступу ЗСУ на Бахмут у них почалася паніка. За її словами, росіяни рушили на Куп’янський напрямок, щоб відвернути увагу, як вже не раз робив, але марно.

У ранковому зведенні 18 липня Генштаб ЗСУ зазначив, що ворожа армія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Ворог вів безрезультатні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині.