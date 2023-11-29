Московський суд заочно судитиме українську співачку Джамалу, - росЗМІ
У середу, 29 листопада, суд у Москві заочно заарештував українську співачку Джамалу у справі про фейки проти збройних сил Росії
Про це повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на прокуратуру.
"Українську співачку Джамалу заочно судитимуть за поширення фейків про російську армію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обвинувальний висновок у справі уже затверджено, згодом справу розгляне Басманний суд.
- Нагадаємо, напередодні міністерство внутрішніх справ Росії оголосило Джамалу у розшук.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.07 Купівля 37.07Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.25Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе