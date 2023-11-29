Московський суд заочно судитиме українську співачку Джамалу, - росЗМІ

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на прокуратуру.

"Українську співачку Джамалу заочно судитимуть за поширення фейків про російську армію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувальний висновок у справі уже затверджено, згодом справу розгляне Басманний суд.