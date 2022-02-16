Москва створює "нову норму", щоб оскаржити принцип суверенітету в Європі, - генсек НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після засідання міністрів оборони Альянсу, повідомляє Еспресо.TV.



За його словами, НАТО не збирається йти на компроміси щодо фундаментальних своїх принципів, зокрема права кожної держави вибирати свій шлях.



"Ми не знаємо, що станеться в Україні, але ситуація показує, що ми стикнулися кризи європейської безпеки. Москва дала зрозуміти, що готується оскаржити фундаментальні принципи суверенітету, які десятиліттями підтримували нашу безпеку, і збирається зробити це з використанням сили. Я з жалем змушений сказати, що це нова норма в Європі", - зазначив Столтенберг.



У зв'язку з цим міністри оборони НАТО розглянуть можливість розміщення нових бойових груп у Центральній, Східній і Південній Європі.



Нагадаємо, у НАТО не бачать ознак деескалації попри заяви РФ про відведення військ РФ від кордону України. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb