Росія продовжує військове нарощування на українських кордонах, - генсек НАТО
Попри заяви РФ про відведення частини військ від кордону України, у НАТО не бачать ознак деескалації
Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив на пресконференції під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє Еспресо.TV.
За його словами, НАТО не бачить ознак деескалації навколо України. Генсек НАТО зазначив, що останні заяви Росії про дипломатію та відведення військ дають підстави для "обережного оптимізму".
"Але в той де час ми не бачимо ніякого відведення російських сил. І це суперечить заявам про дипломатичні зусилля. Тому ще потрібно побачити, чи справді буде російське відведення, ми уважно моніторимо дії РФ навколо України. І ми бачимо, що вони збільшують кількість військ", - наголосив Столтенберг.
Росія завжди переміщувала війська, і це не означає їхнє повне виведення, зазначив він.
Окрім цього, США все ще не отримали відповіді з Москви на лист 26 січня, де союзники Альянсу пропонують РФ продовжити дискусію та пошук дипломатичного рішення.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".
- Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.
- У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
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