Росія заявила, що відводить частину військ від українського кордону, але наші аналітики бачать збереження їхніх позицій, - Байден
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що попри заяви міністра оборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій
Про це він сказав під час звернення щодо ситуації між Україною та РФ до американського народу, передає Еспресо.TV.
"Міністр оборони Росії заявив, що деякі військові частини залишили свої місця дислокації на російській території та відходять на свої позиції. Насправді наші аналітики вказують на те, що російські військові сили зберігають позиції, які загрожують Україні", - заявив Байден.
Президент США додав, що вздовж кордону України на території Росії і Білорусі знаходиться 150 тис. військових. За його словами, нове вторгнення Росії в Україну досі реальне.
"Тому я запропонував усім американцям в Україні покинути цю державу. Ось чому ми тимчасово перевезли посольство з Києва до Львова. Ми чітко заявили, що розглядаємо цю ситуацію дуже серйозно", - наголосив Байден.
Президент додав, що для розуміння ситуації, що відбувається навколо України, США діляться зі світом інформацією про кроки Росії.
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