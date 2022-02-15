Міноборони РФ заявило про відведення частини військ від кордону України
Міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань"
Про це повідомляє Коммерсантъ з посиланням на заяву офіційного представника Міноборони РФ генерал-майора Ігоря Конашенкова.
За словами Конашенкова, підрозділи Південного та Західного військових округів вже розпочали навантаження на транспорт і вирушать сьогодні, 15 лютого.
"У міру закінчення заходів бойової підготовки війська, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом до пунктів постійної дислокації. Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони", - заявив представник Міноборони.
Видання зазначає, що 25 січня Західний та Південний військові округи РФ розпочали "перевірку боєздатності на тлі кризових відносин з НАТО". Перевірка передбачала передислокацію підрозділів на полігони, у тому числі віддалені.
Конашенков також заявив, що на російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість", що проходять на полігоні Обуз-Леснєвський у Білорусії, було запрошено військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав у республіці та представники ЗМІ. За його словами, 19 лютого у рамках навчань там відбудуться бойові стрілянини.
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