У Пентагоні заявили, що РФ додає військовий потенціал біля кордону України
Президент Росії Володимир Путін за останні кілька днів додав додатковий військовий потенціал уздовж кордону з Україною, а також у районі Білорусі
Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає Еспресо.Tv.
Як зазначає Кірбі, серед цих додаткових активів є загальновійськові можливості, зокрема: артилерія, протиповітряна та протиракетна оборона, десантні кораблі у Чорному морі, піхота, логістика та підтримка.
Він уточнив, що Сполучені Штати дуже відверті з Києвом щодо своїх розвідувальних оцінок російських сил.
"Путін продовжує робити те, що ви очікуєте від людини, яка планує велику військову операцію, тобто підвищувати боєздатність і розширювати можливості своїх сил. Очевидно, що ми не хочемо такого результату, як і українці, і, звичайно, наші союзники по НАТО", - сказав Кірбі.
Речник Пентагону додав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, схоже, дав зрозуміти, що він все ще вважає, що є місце для дипломатії.
"Ми вітали б використання цього шляху російськими, тому що ми теж вважаємо, що все ще має бути і може бути дипломатичний шлях уперед. В силах Путіна зараз прийняти правильне рішення. І, очевидно, ми сподіваємось, що він це зробить", - підсумував Кірбі.
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