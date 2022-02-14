Російські війська переміщаються вздовж усього кордону України, але не збільшуються, - Залужний
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що вздовж українського кордону зібралося близко 120 тис. російських військових, які об'єднані у 85-87 батальйонно-тактичних груп, і зараз фіксується їх постійне переміщення
Про це Залужний заявив у понеділок, 14 лютого, передає Еспресо.TV.
"Ми побачили максимальну кількість (російських військ, - ред.), яка є і яка знаходиться постійно в русі, вони змінюють місця дислокації, переміщуються. Це здійснюється від тимчасово окупованої території АР Крим і аж до Республіки Білорусь. Так, ми фіксуємо їх переміщення. Сказати, що просто зараз відбулось кардинальне їх збільшення, я не можу", - розповів головнокомандувач ЗСУ.
Залужний додав, що Україна бачить певну кількість техніки та особового складу РФ, які постійно переміщуються, зокрема для виконання завдань. За його словами, абсолютно усі рухи військ Росії відслідковуються.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ризик повномасштабного російського вторгнення залишається реальним.
- Раніше також було відомо, що розвідка США навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії російської ескалації проти України - це входило в план стримування Росії.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не вбачає передумов для повномасштабного наступу Росії 16 або 17 лютого. Також він заявив, що Україна не зупинятиме повітряне сполучення через загрозу нового військового вторгнення Росії, адже підстав для цього немає.
- Американські ЗМІ повідомляють, що РФ перемістила артилерію та ракетні комплекси великої дальності на вогневі позиції, щоб створити загрозу для України.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні зараз немає підстав для введення воєнного стану.
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