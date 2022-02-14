Російські війська переміщаються вздовж усього кордону України, але не збільшуються, - Залужний

Про це Залужний заявив у понеділок, 14 лютого, передає Еспресо.TV.



"Ми побачили максимальну кількість (російських військ, - ред.), яка є і яка знаходиться постійно в русі, вони змінюють місця дислокації, переміщуються. Це здійснюється від тимчасово окупованої території АР Крим і аж до Республіки Білорусь. Так, ми фіксуємо їх переміщення. Сказати, що просто зараз відбулось кардинальне їх збільшення, я не можу", - розповів головнокомандувач ЗСУ.



Залужний додав, що Україна бачить певну кількість техніки та особового складу РФ, які постійно переміщуються, зокрема для виконання завдань. За його словами, абсолютно усі рухи військ Росії відслідковуються.

