Вводити воєнний стан в Україні підстав немає, - Резніков про загрозу вторгнення РФ

Про це міністр заявив у понеділок, 14 лютого, передає Еспресо.TV.



"Я переконаний, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні абсолютно немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, це ні в якому разі робитися не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", - заявив Резніков.



Міністр додав, що впевнений, що українці переживуть цю кризу. Вона, на його думку, має інформаційний характер, і з неї "Україна вийде ще сильнішою".



"Воєнний стан вводиться, якщо відбувається безпосередньо агресія в якості вже вторгнення. Я маю надію, що такого вторгнення не відбудеться, і тому все буде добре", - наголосив Резніков.



