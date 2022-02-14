Вводити воєнний стан в Україні підстав немає, - Резніков про загрозу вторгнення РФ
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні зараз немає підстав для введення воєнного стану через інформацію про можливе нове вторгнення Росії
Про це міністр заявив у понеділок, 14 лютого, передає Еспресо.TV.
"Я переконаний, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні абсолютно немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, це ні в якому разі робитися не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", - заявив Резніков.
Міністр додав, що впевнений, що українці переживуть цю кризу. Вона, на його думку, має інформаційний характер, і з неї "Україна вийде ще сильнішою".
"Воєнний стан вводиться, якщо відбувається безпосередньо агресія в якості вже вторгнення. Я маю надію, що такого вторгнення не відбудеться, і тому все буде добре", - наголосив Резніков.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ризик повномасштабного російського вторгнення залишається реальним.
- Раніше також було відомо, що розвідка США навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії російської ескалації проти України - це входило в план стримування Росії.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не вбачає передумов для повномасштабного наступу Росії 16 або 17 лютого. Також він заявив, що Україна не зупинятиме повітряне сполучення через загрозу нового військового вторгнення Росії, адже підстав для цього немає.
- Американські ЗМІ повідомляють, що РФ перемістила артилерію та ракетні комплекси великої дальності на вогневі позиції, щоб створити загрозу для України.
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