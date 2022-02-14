Наразі Україна не закриватиме небо на тлі загрози РФ, деякі компанії лише перестраховуються, - Данілов

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Те, що стосується літаків: давайте відразу розставимо крапки над "і". Ми небо наше не закриваємо, і закривати на сьогоднішній день не збираємось. Немає на сьогодні тих чи інших підстав", - заявив Данілов.



Він додав, що деякі компанії, які мають в лізингу літаки, лише перестраховуються у цій ситуації.



"Перш за все це пов'язано з Нідерландами. Ви пам'ятаєте, коли РФ збила МH-17 на території Донецької області. Вони на сьогодні перестраховуються", - пояснив Данілов.



Секретар РНБО нагадав, що у неділю, 13 лютого, Кабінет Міністрів виділив 16,6 млрд грн для гарантії безперебійності польотів у повітряному просторі України.



Нагадаємо, 13 лютого нардеп Олексій Гончаренко заявив, що з понеділка міжнародне повітряне сполучення з Україною може бути припинене через призупинення страховки цивільних літаків, що перебувають у повітряному просторі нашої країни. ​​​

У міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відправляє літаки у Європу на вимогу лізингодавця у зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією



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