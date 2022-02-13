Швидше за все, з понеділка авіасполучення з Україною буде припинено, - Гончаренко

Про це Гончаренко повідомив у Telegram.

За його словами, швидше за все, із завтрашнього дня з 16:00 по Києву повітряний рух в Україні буде припинено.

"Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що із завтрашнього дня з 14:00 за Лондоном (16:00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, що знаходяться у повітряному просторі України. Власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України", - написав Гончаренко.

Він зазначив, що на даний момент KLM вже скасував свої рейси, Sky Up садить рейс з Фуншалу до Кишинева, а сьогодні з'явиться заборона від Air France.

"Якщо ви знаходитесь за кордоном і намагаєтесь дістатися додому, то найкраще це робити вже. Тому що, найближчого тижня-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно", - попередив Гончаренко.

У неділю, 13 лютого, рейс української авіакомпанії SkyUp, який летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі.

У SkyUp зазначили, що 12 лютого лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив SkyUp про негайну заборону на вліт літака з бортовим номером UR-SQO в повітряний простір України.

У результаті літак, що виконував рейс за маршрутом Фуншал - Бориспіль був вимушений здійснити посадку в найближчому до території України аеропорту в Кишиневі.

"Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - заявили в авіакомпанії.

В SkyUp запевнили, що організували трансфер для 175 пасажирів з Кишинева до Києва та забезпечили всіх пасажирів харчуванням.

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