МАУ відправляє деякі літаки на зберігання до аеропортів Європи на тлі загрози РФ

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.



МАУ отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.



"У зв’язку з цим МАУ за вимогою лізінгодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Окрім цього, 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 13 лютого нардеп Олексій Гончаренко заявив, що з понеділка міжнародне повітряне сполучення з Україною може бути припинене через призупинення страховки цивільних літаків, що перебувають у повітряному просторі нашої країни.

​​​У міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.