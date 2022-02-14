МАУ відправляє деякі літаки на зберігання до аеропортів Європи на тлі загрози РФ
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відправляє літаки у Європу на вимогу лізингодавця у зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією
Про це повідомляється у пресрелізі компанії.
МАУ отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.
"У зв’язку з цим МАУ за вимогою лізінгодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Окрім цього, 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 13 лютого нардеп Олексій Гончаренко заявив, що з понеділка міжнародне повітряне сполучення з Україною може бути припинене через призупинення страховки цивільних літаків, що перебувають у повітряному просторі нашої країни.
- У міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.
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