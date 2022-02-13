Небо над Україною залишається відкритим, - Міністерство інфраструктури
У Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у facebook.
Новина доповнюється
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.9
Купівля 27.9Продаж 28.3
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.3
- Актуальне
- Важливе