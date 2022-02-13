Для безперебійності польотів над Україною виділено 16,6 млрд грн
Кабінет Міністрів України виділяє 16,6 млрд грн, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України
Таке офіційне рішення було прийнято на позачерговому урядовому засіданні, що почалося о 20.00 за Києвом. Про це із посиланням на ТГ-канал прем'єра Дениса Шмигаля передає Еспресо.TV.
"Сьогодні ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній", - заявив очільник українського уряду.
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За його словами, виділені кошти "дозволять стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном".
- Нагадаємо, Україна не закриває свій повітряний простір, але у деяких авіакомпаній почалися ускладнення зі страховими компаніями, що вважають надто високим ризик польотів в українському небі через різке зростання кількості російської військової техніки та солдат на кордоні.
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