"Причин для дестабілізації гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу", - Шмигаль
Наразі немає причин для паніки щодо того, як економіка України та її національна валюта відреагують в разі нових російських ударів
З такою заявою ввечері у суботу, 12 лютого 2022 року, виступив під час свого відеозвернення очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, передає Еспресо.TV.
"Реальних макроекономічних причин для дестабілізації гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу", - наголосив український прем'єр.
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"Саме паніка краще за танки та автомати знищує держави", - зазначив Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, у 2022 році до можливих нових військових ударів з боку Росії Україна підготовлена набагато краще, ніж 2014-го.
"Ми сьогодні економічно сильні. Бюджет виконується. Залишки на казначейському рахунку - стабільно високі. Міжнародні резерви - $29 млрд", - пояснив Шмигаль.
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