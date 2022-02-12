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Силовий та фінансовий блоки уряду зберуться на закрите засідання,- нардеп Гончаренко

12 лютого, 2022 субота
15:54
війна з Росією

Очільників центральних органів української державної влади у галузі безпеки та фінансів збирають на нараду. Засідання відбудеться в закритому режимі

Про це сьогодні, 12 лютого 2022 року, повідомив народний депутат від "Європейскьої солідарності" Олексій Гончаренко, розповідає Еспресо.TV.

За його словами, у цій зустрічі також братимуть участь прем'єр Денис Шмигаль та голови фракцій Верховної Ради України.

"Відбудеться закрите засідання за участю керівників парламентських фракцій, силового та економічного блоку, а саме: з міністром оборони, міністром внутрішніх справ, головою СБУ, керівництвом розвідок, Нацбанку, Мінфіну, премєрміністром", - заявив Гончаренко.

"Завтра попередньо о 16:00", - уточнив він.

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Нагадаємо, західні ЗМІ, зокрема, брюссельське видання Politico та німецьке Spiegel "перенесли" попередньо озвучену журналістами й експертним середовищем Європи і США імовірну, як вони вважають, дату початку російського вторгнення з 20-22 лютого поточного 2022 року, тобто з часу закінчення Зимової Олімпіади у Пекіні (Китай) та завершення спільних російсько-білоруських військових навчань "Союзна рішучість - 2022", на 15-16 лютого.

При цьому автори подібних заяв посилаються на поінформовані джерела у керівництві й розвідці країн Західної Європи та Північної Америки, а необхідність оприлюднення таких повідомлень пояснюють необхідністі "завадити" намірам Кремля.

Коментуючи інформаційні повідомлення щод 15-16 лютого президент України Володимир Зеленський заявив:

"Вся ця інформація лише провокує паніку і не допомагає нам".

Однак, глава української держави погодився, що "ризики є".


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