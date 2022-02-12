Силовий та фінансовий блоки уряду зберуться на закрите засідання,- нардеп Гончаренко
Очільників центральних органів української державної влади у галузі безпеки та фінансів збирають на нараду. Засідання відбудеться в закритому режимі
Про це сьогодні, 12 лютого 2022 року, повідомив народний депутат від "Європейскьої солідарності" Олексій Гончаренко, розповідає Еспресо.TV.
За його словами, у цій зустрічі також братимуть участь прем'єр Денис Шмигаль та голови фракцій Верховної Ради України.
"Відбудеться закрите засідання за участю керівників парламентських фракцій, силового та економічного блоку, а саме: з міністром оборони, міністром внутрішніх справ, головою СБУ, керівництвом розвідок, Нацбанку, Мінфіну, премєрміністром", - заявив Гончаренко.
"Завтра попередньо о 16:00", - уточнив він.
Читайте також: Порошенко вимагає від Зеленського негайно скликати РНБО і готовий надати план дій із захисту країни
Нагадаємо, західні ЗМІ, зокрема, брюссельське видання Politico та німецьке Spiegel "перенесли" попередньо озвучену журналістами й експертним середовищем Європи і США імовірну, як вони вважають, дату початку російського вторгнення з 20-22 лютого поточного 2022 року, тобто з часу закінчення Зимової Олімпіади у Пекіні (Китай) та завершення спільних російсько-білоруських військових навчань "Союзна рішучість - 2022", на 15-16 лютого.
При цьому автори подібних заяв посилаються на поінформовані джерела у керівництві й розвідці країн Західної Європи та Північної Америки, а необхідність оприлюднення таких повідомлень пояснюють необхідністі "завадити" намірам Кремля.
Коментуючи інформаційні повідомлення щод 15-16 лютого президент України Володимир Зеленський заявив:
"Вся ця інформація лише провокує паніку і не допомагає нам".
Однак, глава української держави погодився, що "ризики є".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.89
Купівля 27.89Продаж 28.2
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе