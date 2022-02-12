Порошенко вимагає від Зеленського негайно скликати РНБО і готовий надати план дій із захисту країни

"Вечір п’ятниці приніс дуже багато нової тривожної інформації щодо готовності Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Джерела, на жаль, настільки серйозні, що ними неприпустимо нехтувати, навіть будучи оптимістами. Береженого навіть Бог береже. Тому обов’язок політиків — вжити усіх екстрених заходів, щоби захистити країну і людей від найгіршого сценарію. До того ж, демонстрація нашої готовності до оборони такому сценарію цілком може запобігти", – наголошує лідер партії "Європейська Солідарність".

"Ми вимагаємо від Володимира Зеленського вже в суботу зранку скликати засідання РНБО за участі лідерів всіх парламентських фракцій для обговорення пропозицій і розробки єдиного і спільного плану дій із захисту країни. У нас такий план є і ми готові його представити РНБО", – написав Порошенко у Facebook.

"Від голови Верховної Ради вимагаємо так само у суботу скликати позачергове надзвичайне засідання парламенту, на яке запросити президента, міністра оборони, головнокомандувача Збройних Сил, керівників розвідок, тощо. Верховна Рада має змінити календарний графік і бути готовою в режимі нонстоп ухвалювати необхідні закони, так як це було в 2014 році. З цією вимогою на 8.30 ранку ми йдемо до Руслана Стефанчука", – повідомив Порошенко.

"Уряд протягом дня має подати пропозиції щодо збільшення видатків на оборону — за основу може бути взятий наш законопроект", – вважає Петро Порошенко.

"Зеленський має провести негайні телефонні розмови з нашими стратегічними партнерами, зокрема Джо Байденом, Борісом Джонсоном, тощо з метою обміну останньою інформацією та чіткими домовленостями про спільні дії у разі ескалації. Україна має ініціювати засідання Ради безпеки ООН", – наголошує п’ятий президент.

"Ми перебуваємо в тих умовах, коли відповідальна влада і відповідальні політики не мають права на позицію страуса, не мають права ховати голову в пісок. Навпаки, своїми діями мають демонструвати лідерство, вселяти впевненість та оптимізм", – зазначає лідер партії.

"Нам треба мати план дій і чесно говорити з людьми. Зеленський повинен негайно звернутися до народу, і як і обіцяв, має розповісти, як країна боротиметься далі. Ми сильна і незламна нація. Ми зупинили Путіна в 2014 році і зробимо це знову. З чітким планом дій і в національній єдності", – сказав п’ятий президент.

"Нас, українців, завжди відрізняли стійкість, врівноваженість та вміння виходити переможцями із найскладніших ситуацій. Впевнений, що так станеться і цього разу. Залишаюсь упевненим у тому, що ситуація вирішиться у мирний та політико-дипломатичний спосіб і за активної позиції української сторони", – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, 11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну через загрозу військової агресії з боку РФ.

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