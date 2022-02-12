Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Порошенко вимагає від Зеленського негайно скликати РНБО і готовий надати план дій із захисту країни

Порошенко вимагає від Зеленського негайно скликати РНБО і готовий надати план дій із захисту країни

12 лютого, 2022 субота
09:38
війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко вимагає від Володимира Зеленського негайно скликати РНБО за участі лідерів парламентських фракцій. П’ятий президент також закликав у суботу скликати позачергове засідання парламенту із керівництвом безпекового блоку

"Вечір п’ятниці приніс дуже багато нової тривожної інформації щодо готовності Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Джерела, на жаль, настільки серйозні, що ними неприпустимо нехтувати, навіть будучи оптимістами. Береженого навіть Бог береже. Тому обов’язок політиків — вжити усіх екстрених заходів, щоби захистити країну і людей від найгіршого сценарію. До  того ж, демонстрація нашої готовності до оборони такому сценарію цілком може запобігти", – наголошує лідер партії "Європейська Солідарність". 

"Ми вимагаємо від Володимира Зеленського вже в суботу зранку скликати засідання РНБО за участі лідерів всіх парламентських фракцій для обговорення пропозицій і розробки єдиного і спільного плану дій із захисту країни. У нас такий план є і ми готові його представити РНБО", – написав Порошенко у Facebook

"Від голови Верховної Ради вимагаємо так само у суботу скликати позачергове надзвичайне засідання парламенту, на яке запросити президента, міністра оборони, головнокомандувача Збройних Сил, керівників розвідок, тощо. Верховна Рада має змінити календарний графік і бути готовою в режимі нонстоп ухвалювати необхідні закони, так як це було в 2014 році. З цією вимогою на 8.30 ранку ми йдемо до Руслана Стефанчука", – повідомив Порошенко. 

"Уряд протягом дня має подати пропозиції щодо збільшення видатків на оборону — за основу може бути взятий наш законопроект", – вважає Петро Порошенко. 

"Зеленський має провести негайні телефонні розмови з нашими стратегічними партнерами, зокрема Джо Байденом, Борісом Джонсоном, тощо  з метою обміну останньою інформацією та чіткими домовленостями про спільні дії у разі ескалації. Україна має ініціювати засідання Ради безпеки ООН", – наголошує п’ятий президент. 

"Ми перебуваємо в тих умовах, коли відповідальна влада і відповідальні політики не мають права на позицію страуса, не мають права  ховати голову в пісок. Навпаки, своїми діями мають демонструвати лідерство, вселяти впевненість та оптимізм", – зазначає лідер партії. 

"Нам треба мати план дій і чесно говорити з людьми. Зеленський повинен негайно звернутися до народу, і як і обіцяв, має розповісти, як країна боротиметься далі. Ми сильна і незламна нація. Ми зупинили Путіна в 2014 році і зробимо це знову. З чітким планом дій і в національній єдності", – сказав п’ятий президент. 

"Нас, українців, завжди відрізняли стійкість, врівноваженість та вміння  виходити переможцями із найскладніших ситуацій. Впевнений, що так станеться і цього разу. Залишаюсь упевненим у тому, що ситуація вирішиться у мирний та політико-дипломатичний спосіб і за активної позиції української сторони", – резюмує Порошенко.

  • Нагадаємо, 11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну через загрозу військової агресії з боку РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
політика
Порошенко
РФ
Путін
Європейська солідарність
Володимир Зеленський
Читайте також:
Владислав Гераскевич
10 лютого, 2022 четвер
Олімпіада-2022: Українець Гераскевич, від якого чекали "прориву" у скелетоні, стартував на Іграх у Пекіні
Андрій Єрмак
11 лютого, 2022 п'ятниця
Перемовини в Берліні: Єрмак спрогнозував розблокування обміну полоненими та нову Нормандську зустріч і назвав Північний потік-2 "частиною загальної енергобезпеки"
Макрон Путін
9 лютого, 2022 середа
Макрон запропонував Путіну закріпити нейтральний статус за Україною, але не проконсультувався із НАТО, - Daily Mail
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.89
    Купівля 27.89
    Продаж 28.19
  • EUR
    Купівля 31.72
    Продаж 32.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
12 лютого
10:47
Олександр Лукашенко
У США попередили Лукашенка про відповідальність за допомогу РФ в агресії проти України
10:22
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу відкинув пропозицію про бій від конкурента Ломаченка
10:01
Джейк Салліван
Китай не зможе компенсувати Росії втрати від санкцій, - Салліван
09:39
Посольство Росії у Києві
Російські дипломати почали залишати Україну, - росЗМІ
09:25
Джон Гербст
Колишній посол Гербст: “Не питайте, що Путін може нам зробити, запитайте, що ми можемо зробити Путіну”
09:18
фондова біржа
Котирування акцій на Волл-стріт різко впали через загрозу російського вторгнення до України
08:50
посольство США
США вирішили евакуювати співробітників посольства в Україні, - AP
08:25
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 38 212 нових випадків коронавірусу
08:13
Оновлено
Нік Баумгартнер та Ліндсі Джейкобелліс
Олімпіада-2022: Усі медалісти восьмого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
07:49
SWIFT
Відключення від SWIFT прибрали з пакету санкцій проти Росії на вимогу країн ЄС, - Reuters
07:21
ООС
Доба на фронті: російські окупанти поранили українського військового
07:07
Дмитро Кулеба
Готові до рішучих дій: Кулеба розповів про результати переговорів з Блінкеном, Бербок та Боррелем
00:10
Виклики цифрових технологій: від України як батьківщини онлайн-революцій до “кібер-НАТО”. Конференція в Гарварді
2022, п'ятниця
11 лютого
23:15
Путін
Загроза РФ Україні: Путін проведе перемовини з Байденом і Макроном 12 лютого
22:53
Владислав Трубіцин
ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн
22:52
Очільник делегації ЄС в Україні Маасікас терміново залишив Київ
22:37
США відправлять до Польщі ще 3 тис. військових, щоб заспокоїти союзників по НАТО, - Reuters
22:31
Міхеїл Саакашвілі
Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії
22:19
Зеленський підписав закон про меценатську діяльність у спорті
Зеленський ввів в дію санкції проти телеканалу "НАШ"
21:54
Ексклюзив
Роман Костенко
Ми готові битися, але потрібно, щоб НАТО закрило небо і чергувало в морі, - нардеп Костенко
21:51
Ексклюзив
​Мінцифри планує в 2022 році покрити фіксованим інтернетом 98% населених пунктів і розпочинає збір заявок від сіл
21:45
Олексій Данілов
Ми не будемо повертати окуповані території силовим шляхом, - Данілов
21:04
Байден
Байден терміново обговорив загрозу РФ Україні з лідерами Канади, Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Столтенбергом і представниками ЄС
20:45
Інфографіка
Олександра Назарова і Максим Нікітін
Олімпіада-2022: за кого українцям вболівати 12 лютого
20:41
Олексій Данілов
Підрив Кримського мосту, Чорнобильської АЕС, входження підрозділів - розглядаємо будь-які питання, - Данілов
20:37
Віталій Кличко
Паливо, електрика, зв'язок, бомбосховища: Кличко розповів, як інфраструктуру Києва готують до режиму надзвичайної ситуації
20:27
Ексклюзив
Андрій Юсов
"Робота не завершена": аналітик Юсов заявив, що крім каналу "НАШ" потрібно також протидіяти пропаганді у Telegram, Youtube і Facebook
20:03
гривня
Мінцифри розробило дорожню карту для запуску е-гривні: Федоров розповів про переваги
20:03
Інфографіка
санний спорт, Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Розклад восьмого дня зимових Ігор у Пекіні
19:50
Олексій Данілов
"Ніхто нікуди не рухається": Данілов заявив про відсутність підстав вивозити документи держустанов на тлі загрози РФ
19:31
Ексклюзив
Олег Дунда
Мінські угоди маємо використовувати лише для повернення полонених і щоб не було вогню, - нардеп Дунда
19:29
Засідання РНБО
РНБО на п'ять років ввела санкції проти будівельної компанії та фірми, що транслює російські канали
19:16
Телеканал "НАШ"
РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"
18:53
Ярославський
Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: чоловік, який назвався винним, переховується від слідства
18:51
Євген Коноплянка
Польський футбольний клуб оголосив про трансфер Коноплянки
18:46
Прем'єр-міністерка Литви прибула в Україну: обговорила зі Шмигалем військову допомогу Україні та відвідала зону ООС
18:38
тероборона
Вишколи тероборони та резервістів можуть розпочати у березні, - очільник ЗСУ Залужний
18:35
У Харкові невідомі пошкодили фарбою пам‘ятник УПА: поліція встановлює особи зловмисників
18:23
Ексклюзив
Олесь Доній
В ОПУ підозрюють, що Кличко може піти у президенти, - екснардеп Доній про відкриття справ щодо оточення мера Києва
18:17
"Очікуємо на активізацію роботи ТКГ": Зеленський обговорив безпекову ситуацію з новим очільником ОБСЄ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV