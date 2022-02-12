Розуміємо, що ризики є: Зеленський прокоментував інформацію про вторгнення РФ найближчими днями
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик повномасштабного російського вторгнення залишається реальним
Про це він сказав під час спілкування з пресою у Каланчаку, Херсонської області, повідомляє Офіс президента України.
"Ми повинні як держава розраховувати на себе. Ми повинні розраховувати на своїх військових, на своїх громадян. І повинні бути готові у будь-який день. Я вважаю, що сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку РФ. Навіть вже кажуть про відповідні дати. Ми розуміємо усі ризики, розуміємо, що ці ризики є", - сказав Зеленський.
Він додав , що зараз надходить різна інформація.
"Це може статися будь-якого дня, як я й казав раніше. У нас є багато інформації. Я маю розмовляти з нашими людьми як президент і говорити людям правду. І справді в тому, що у нас є різна інформація. І зараз найкращий друг для ворогів – це паніка у нашій країні. І вся ця інформація лише провокує паніку і не допомагає нам", - заявив Зеленський.
Він додав, що Україна вдячна усім західним партнерам за допомогу, зокрема, розвідкам інших країн.
За його словами, триває робота на дипломатичному рівні, а українська сторона переконана, що дипломатія – це єдиний шлях до деескалації та деокупації.
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