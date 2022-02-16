Міноборони РФ заявило про відведення частини військ із Криму
У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Підрозділи Південного військового округу, що завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші в пункти постійної дислокації залізничним транспортом", - йдеться у заяві Міноборони РФ.
Російське міністерство зазначило, що бронетехніку на гусеничному ходу - танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки - завантажили на залізничні платформи.
"Військовими ешелонами бойову техніку та військовослужбовців доставлять у пункти постійної дислокації військових частин", - заявили в Міноборони РФ.
- Нагадаємо, напередодні Міноборони РФ заявило про відведення частини військ Південного та Західного військових округів від кордону України.
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