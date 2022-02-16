Міноборони РФ заявило про відведення частини військ із Криму

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Підрозділи Південного військового округу, що завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші в пункти постійної дислокації залізничним транспортом", - йдеться у заяві Міноборони РФ.



Російське міністерство зазначило, що бронетехніку на гусеничному ходу - танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки - завантажили на залізничні платформи.



"Військовими ешелонами бойову техніку та військовослужбовців доставлять у пункти постійної дислокації військових частин", - заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, напередодні Міноборони РФ заявило про відведення частини військ Південного та Західного військових округів від кордону України.