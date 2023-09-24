Москва забирає у Татарстану 80% прибутків, Чингізхан забирав 10%, - еміграційний прем'єр Кашапов
Татари Татарстану прагнуть державної незалежності від Росії. У цьому переконаний голова уряду незалежного Татарстану у вигнанні Рафіс Кашапов, який з 2018 року проживає у Великій Британії
Про це політик заявив порталу "Новинарня".
На думку Кашапова, поволзькі татари не забули результатів проігнорованого Москвою референдуму 1992 року.
"Переконаний, що більшість татар проголосувала б за незалежність Республіки Татарстан і зараз", - зазначив він.
"Перша причина полягає в справжньому грабуванні Татарстану Москвою. Щороку Росія забирає з Татарстану 870 млрд рублів - майже 80% прибутків (республіки- ред.). Навіть Чингізхан стягував лише 10% податку із захоплених земель. Кремль забирає майже весь прибуток і з сусіднього Башкортостану", - заявив Рафіс Кашапов.
Окрім того, додав очільник уряду Татарстану в екзилі, татари невдоволені примусовою "мобілізацією".
"Друга причина - це знову ж таки війна в Україні. На фронт беруть всіх без розбору: татар, башкир, чувашів, удмуртів, російськомовних, неросійськомовних, мусульман, православних", - сказав Кашапов.
"Ці два фактори є ключовими, які схиляють людей до ідеї незалежності Татарстану", - наголосив Рафіс Кашапов.
Читайте також: "Треба допомогти повстати 60 анексованим Росією народам", - Лех Валенса
Також він розповів, чим займається татарська опозиція всередині Татарстану.
"Дуже багато татар співчуває українцям. Коли Росія окупувала Крим, до Татарстану було введено війська: дві російські мотопіхотні дивізії проводили навчання. Це було зроблено для того, щоб казанські татари не піднялися на захист кримських татар. Навіть після навчань військовослужбовці ще довго залишалися у Татарстані. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого в Татарстані проходили акції проти війни, але всі вони були придушені. А з оголошенням так званої часткової мобілізації у великих містах - Казані, Набережних Челнах, Нижньокамську були спроби протестувати проти цього. Однак людей було затримано, декого побили. Діяли також у Татарстані партизани, які проводили диверсійні операції, підпалювали машини з символіками Z та V. Татарські активісти також проводять роботу з мобілізованими військовими, переконуючи їх повернутися додому й залишити військові частини", - пояснив Кашанов.
"Ми дуже вдячні українцям, Збройним Силам. Вони зупинили імперські замашки Росії в Україні та дають жорстку відсіч окупантам", - підсумував Рафіс Кашапов.
Референдум про незалежність Татарстану
21 березня 1992 року в Татарстані пройшов референдум щодо статусу республіки, у якому взяли участь понад 80% татарстанців.
Питання, винесене на голосування, звучало так:
"Чи хотіли б ви, щоб Республіка Татарстан була суб’єктом міжнародного права, суверенною державою, яка має право встановлення відносин з Російською Федерацією та іншими республіками та державами на основі рівноправних договорів?".
61.4% виборців, що взяли участь у референдумі, відповіли "так", проголосувавши за створення незалежної татарської держави. Однак і російська влада, і місцева проросійська політична еліта проігнорували волевиявлення татарського народу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе