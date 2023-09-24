Москва забирає у Татарстану 80% прибутків, Чингізхан забирав 10%, - еміграційний прем'єр Кашапов

Про це політик заявив порталу "Новинарня".

На думку Кашапова, поволзькі татари не забули результатів проігнорованого Москвою референдуму 1992 року.

"Переконаний, що більшість татар проголосувала б за незалежність Республіки Татарстан і зараз", - зазначив він.

"Перша причина полягає в справжньому грабуванні Татарстану Москвою. Щороку Росія забирає з Татарстану 870 млрд рублів - майже 80% прибутків (республіки- ред.). Навіть Чингізхан стягував лише 10% податку із захоплених земель. Кремль забирає майже весь прибуток і з сусіднього Башкортостану", - заявив Рафіс Кашапов.

Окрім того, додав очільник уряду Татарстану в екзилі, татари невдоволені примусовою "мобілізацією".

"Друга причина - це знову ж таки війна в Україні. На фронт беруть всіх без розбору: татар, башкир, чувашів, удмуртів, російськомовних, неросійськомовних, мусульман, православних", - сказав Кашапов.

"Ці два фактори є ключовими, які схиляють людей до ідеї незалежності Татарстану", - наголосив Рафіс Кашапов.

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Також він розповів, чим займається татарська опозиція всередині Татарстану.

"Дуже багато татар співчуває українцям. Коли Росія окупувала Крим, до Татарстану було введено війська: дві російські мотопіхотні дивізії проводили навчання. Це було зроблено для того, щоб казанські татари не піднялися на захист кримських татар. Навіть після навчань військовослужбовці ще довго залишалися у Татарстані. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого в Татарстані проходили акції проти війни, але всі вони були придушені. А з оголошенням так званої часткової мобілізації у великих містах - Казані, Набережних Челнах, Нижньокамську були спроби протестувати проти цього. Однак людей було затримано, декого побили. Діяли також у Татарстані партизани, які проводили диверсійні операції, підпалювали машини з символіками Z та V. Татарські активісти також проводять роботу з мобілізованими військовими, переконуючи їх повернутися додому й залишити військові частини", - пояснив Кашанов.

"Ми дуже вдячні українцям, Збройним Силам. Вони зупинили імперські замашки Росії в Україні та дають жорстку відсіч окупантам", - підсумував Рафіс Кашапов.

Референдум про незалежність Татарстану

21 березня 1992 року в Татарстані пройшов референдум щодо статусу республіки, у якому взяли участь понад 80% татарстанців.

Питання, винесене на голосування, звучало так:

"Чи хотіли б ви, щоб Республіка Татарстан була суб’єктом міжнародного права, суверенною державою, яка має право встановлення відносин з Російською Федерацією та іншими республіками та державами на основі рівноправних договорів?".

61.4% виборців, що взяли участь у референдумі, відповіли "так", проголосувавши за створення незалежної татарської держави. Однак і російська влада, і місцева проросійська політична еліта проігнорували волевиявлення татарського народу.