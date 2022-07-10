"Треба допомогти повстати 60 анексованим Росією народам", - Лех Валенса

Такої точки зору дотримується перший президент демократичної Польщі, колишній провідник антикомуністичного руху "Солідарність" Лех Валенса. Про це він заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.

"Навіть якщо Україна виграє цю війну, за п'ять років ми матимемо те ж саме, а за десять років ми побачимо, що з'явиться новий Путін", - попередив він.

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Щоб уникнути цього сценарію, "сьогодні ми повинні змусити змінитися цю політичну систему або ж організувати повстання народів", - пропонує колишній польський президент.

Якщо не відбудеться повної зміни політичного режиму в Москві, безпека у світі може бути забезпечена лише розчленуванням сучасної Росії, яка, на думку Валенси, все одно лишатиметься імперською.

"Є 60 народів, які були анексовані, як сьогодні це повторюють з українцями. Треба допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити політичну систему Росії, або повернути її до населення менше ніж 50 млн. Зараз у РФ проживає 144 млн осіб", - поділився своїм баченням Лех Валенса.

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При цьому Захід, як він вважає, міг це зробити ще наприкінці ХХ ст.

"Росія повинна була бути знищена. Але Горбачов був занадто розумний для цього. Ми тоді собі казали: "Був Сталін, Брежнєв, але Горбачов, він гарний". Тому ми залишили їх у спокої. Росія чекала скрутних часів, а тепер хоче продовжувати, як це було століттями, і продовжувати приєднувати народи до своєї імперії. Тоді це була наша помилка. Я хотів зробити інакше, але мені не дозволили", - наголосив політик.

Нагадаємо, 2018 року в Києві створили рух "Вільний Ідель-Урал", що боротиметься за незалежність Татарстану, Башкортостану та інших республік Поволжя. Наразі представники руху воюють у складі ЗСУ.

Окрім того, до складу армії України входять сформовані з чеченців та інших мусульман Північного Кавказу два бойові добровольчі батальйони - імени Шейха Мансура та імени Джохара Дудаєва.

2019 року американський аналітик Януш Бугайський в колонці під назвою "Керуючи розпадом Росії" (Managing Russia's dissolution), опублікованій у близькій до Конгресу вашингтонський газеті The Hill, закликав країни Заходу налагодити зв'язки з різними російськими регіонами і підтримати "їхній мирний перехід до [власної] державності".

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