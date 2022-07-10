"Треба допомогти повстати 60 анексованим Росією народам", - Лех Валенса
Убезпечитися від агресивної зовнішньої політики Росії можна шляхом підтримки поневолених нею народів
Такої точки зору дотримується перший президент демократичної Польщі, колишній провідник антикомуністичного руху "Солідарність" Лех Валенса. Про це він заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.
"Навіть якщо Україна виграє цю війну, за п'ять років ми матимемо те ж саме, а за десять років ми побачимо, що з'явиться новий Путін", - попередив він.
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Щоб уникнути цього сценарію, "сьогодні ми повинні змусити змінитися цю політичну систему або ж організувати повстання народів", - пропонує колишній польський президент.
Якщо не відбудеться повної зміни політичного режиму в Москві, безпека у світі може бути забезпечена лише розчленуванням сучасної Росії, яка, на думку Валенси, все одно лишатиметься імперською.
"Є 60 народів, які були анексовані, як сьогодні це повторюють з українцями. Треба допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити політичну систему Росії, або повернути її до населення менше ніж 50 млн. Зараз у РФ проживає 144 млн осіб", - поділився своїм баченням Лех Валенса.
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При цьому Захід, як він вважає, міг це зробити ще наприкінці ХХ ст.
"Росія повинна була бути знищена. Але Горбачов був занадто розумний для цього. Ми тоді собі казали: "Був Сталін, Брежнєв, але Горбачов, він гарний". Тому ми залишили їх у спокої. Росія чекала скрутних часів, а тепер хоче продовжувати, як це було століттями, і продовжувати приєднувати народи до своєї імперії. Тоді це була наша помилка. Я хотів зробити інакше, але мені не дозволили", - наголосив політик.
- Нагадаємо, 2018 року в Києві створили рух "Вільний Ідель-Урал", що боротиметься за незалежність Татарстану, Башкортостану та інших республік Поволжя. Наразі представники руху воюють у складі ЗСУ.
- Окрім того, до складу армії України входять сформовані з чеченців та інших мусульман Північного Кавказу два бойові добровольчі батальйони - імени Шейха Мансура та імени Джохара Дудаєва.
- 2019 року американський аналітик Януш Бугайський в колонці під назвою "Керуючи розпадом Росії" (Managing Russia's dissolution), опублікованій у близькій до Конгресу вашингтонський газеті The Hill, закликав країни Заходу налагодити зв'язки з різними російськими регіонами і підтримати "їхній мирний перехід до [власної] державності".
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