"Мова йде про безпеку України": Захід готовий понести високу ціну у разі ескалації з боку РФ, - Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Захід готовий сплатити економічну ціну та запровадити жорсткі санкції проти РФ, якщо відбудеться вторгнення в Україну
Про це вона заявила на спільному брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, передає Еспресо.TV.
"Я хочу висловитися абсолютно чітко: ми зробимо все, щоб запобігти ескалації. Ми запланували ряд жорстких заходів щодо Росії. Ці санкції безпрецедентні і скоординовані з усіма партнерами. Ми також готові понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України", - зазначила Бербок.
Вона додала, що Німеччина перебуває на боці України.
"Будемо працювати в "нормандському форматі" з усіма засобами, які в нас є. 8 січня я відправлюся до лінії розмежування, щоб порозмовляти з людьми на місцях, побачити гуманітарну ситуацію", - сказала міністр.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що головна мета Росії - дестабілізація ситуації в Україні.
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