Моя мрія, щоб в Україні після війни з РФ було 30 млн населення у кордонах 1991 року, - академік Елла Лібанова
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що мріє, аби після війни в Україні було 30 млн населення у кордонах 1991 року
Про це вона розповіла в інтерв'ю Віталію Портникову на Еспресо.
Лібанова наголосила, що впевнена у неминучій перемозі України та її подальшому існуванні, як держави, але не може назвати часу, коли це станеться.
"В кордонах 1991 року – з Кримом, з Донбасом... Моя мрія, щоб у нас було 30 мільйонів у цих кордонах", - зазначила академік, відповідаючи на питання, яка ж кількість населення буде в Україні після війни.
Лібанова пояснила, що після війни Україну за кількістю населення можна буде порівнювати з Польщею. Вона також вважає, що українці мають бути "такі ж вмотивовані державно, як поляки" Також, на думку директорки, війна сильно вплинула на єдність українського суспільства.
"Ми ніколи не мали такої єдності суспільства, як сьогодні", - сказала Лібанова.
На питання Портникова, чи не вмотивувало поляків так зване Чудо на Віслі, коли Польща на деякий час ледь не втратила державність, проте змогла відстояти свою незалежність у більшовиків, Лібанова відповіла наступним чином:
"Ми не втратили, і я сподіваюся, що не втратимо (державність - ред.). І, якщо говорити про оптимізм, дай боже нам зберегти той ступінь єднання, який маємо сьогодні, уникнути розколів. Поділ буде суспільства – це не страшно. Це нормально, ми не однакові, тут нічого страшного нема. А от розколу - уникнути".
- Раніше Лібанова висловила думку, що коли буде знято режим воєнного стану, чоловіки можуть поїхати до своїх жінок за кордон, а не навпаки й возз'єднання родин може відбутися вже не в Україні.
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