МОЗ домовляється про виробництво мРНК-вакцин від COVID-19

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у інтерв'ю 24 каналу.

"Коли ми говоримо про виробництво імунобіологічних препаратів - так, сьогодні ми бачимо, що вже є певні результати локалізації виробництва від компанії "Лекхім" у Харкові", - вважає він.



За словами Ляшка, у МОЗ є домовленості на локалізацію інших вакцин і йдеть переговори щодо випуску мРНК-вакцини в Україні.

"До кінця цього року ми будемо мати чітке розуміння, як всі ці процеси налагодити", - додав міністр.

У Харкові АТ "Лекхім" планує почати виробництво вакцини CoronaVac проти коронавірусу в 2022 році.