МОЗ обіцяє знижки на таксі українцям, які вакцинуються від COVID-19: домовилися з відомим сервісом
Міністерство охорони здоров'я домовилося з сервісом таксі Uklon про надання знижок на поїздки для українців, які щепилися від COVID-19 хоча б однією дозою
Про це пресслужба МОЗ повідомила у Facebook.
"Компанія Uklon та МОЗ запустили спільну ініціативу, щоб заохотити українців пройти вакцинацію від COVID-19. Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, Uklon даруватиме -50% на три поїздки", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі пояснили, що скористатися пропозицією можна у всіх 27 містах, де присутній сервіс. Для отримання знижки необхідно завантажити його додаток, зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код та авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram. Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно.
За інформацією відомства, ініціатива діятиме до 31 жовтня цього року.
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