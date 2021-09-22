МОЗ обіцяє знижки на таксі українцям, які вакцинуються від COVID-19: домовилися з відомим сервісом

Про це пресслужба МОЗ повідомила у Facebook.



"Компанія Uklon та МОЗ запустили спільну ініціативу, щоб заохотити українців пройти вакцинацію від COVID-19. Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, Uklon даруватиме -50% на три поїздки", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі пояснили, що скористатися пропозицією можна у всіх 27 містах, де присутній сервіс. Для отримання знижки необхідно завантажити його додаток, зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код та авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram. Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно.



За інформацією відомства, ініціатива діятиме до 31 жовтня цього року.



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