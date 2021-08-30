МОЗ опублікувало рекомендації щодо проведення свята першого дзвоника

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.



"Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими. Рішення проводити святкові заходи чи ні залишається за адміністрацією школи", - йдеться у повідомленні.



Рекомендації, якщо передбачається лінійка:

Локація: просто неба.

Намагайтеся не змішувати дітей різних класів.

Уникайте натовпу.

Соціальна дистація – 1,5 метри.

Утримайтеся від організації заходів та запрошення колективів, які не працюють в школі.

Максимально скоротіть час проведення заходу.

Святкування в кожному класі окремо.

Церемонія просто неба.

День знань в інтерактивній формі.

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Поради щодо формату, який не передбачає скупчення дітей: