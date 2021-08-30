МОЗ опублікувало рекомендації щодо проведення свята першого дзвоника
Міністерство охорони здоров'я підготувало рекомендації школам щодо безпечного проведення свята першого дзвоника
Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.
"Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими. Рішення проводити святкові заходи чи ні залишається за адміністрацією школи", - йдеться у повідомленні.
Рекомендації, якщо передбачається лінійка:
- Локація: просто неба.
- Намагайтеся не змішувати дітей різних класів.
- Уникайте натовпу.
- Соціальна дистація – 1,5 метри.
- Утримайтеся від організації заходів та запрошення колективів, які не працюють в школі.
- Максимально скоротіть час проведення заходу.
- Святкування в кожному класі окремо.
- Церемонія просто неба.
- День знань в інтерактивній формі.
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