МОЗ: підлітки можуть вакцинуватися проти COVID-19, навіть якщо не мають усіх загальних щеплень

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно з указом міністерства, дітей від 12 років можна щепити проти COVID-19 незалежно від того, чи мають вони усі рутинні щеплення, згідно з Національним календарем.

До 12 років (включно) діти в Україні мають отримати щеплення:

від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації);

туберкульозу (1 доза, завершений курс);

кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс);

дифтерії, правця (5 доз);

кашлюка (4 дози, завершений курс);

поліомієліту (5 доз);

хіб-інфекція (3 дози, завершений курс).

У 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза), а у 16 – зробити щеплення від дифтерії та правця, яке буде потрібно повторювати кожні 10 років.

Тепер, щоб записати дитину на щеплення, достатньо звернутися до будь-якого пункту чи центру щеплення. МОЗ надало адреси і номери телефонів пунктів вакцинації.



З собою необхідно мати: свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років); дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.



Для вакцинованих проти COVID-19 також є можливість згенерувати дитячого COVID-сертифікату.