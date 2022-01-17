МОЗ: підлітки можуть вакцинуватися проти COVID-19, навіть якщо не мають усіх загальних щеплень
Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації проти COVID-19 дітей від 12 років
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Згідно з указом міністерства, дітей від 12 років можна щепити проти COVID-19 незалежно від того, чи мають вони усі рутинні щеплення, згідно з Національним календарем.
До 12 років (включно) діти в Україні мають отримати щеплення:
- від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації);
- туберкульозу (1 доза, завершений курс);
- кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс);
- дифтерії, правця (5 доз);
- кашлюка (4 дози, завершений курс);
- поліомієліту (5 доз);
- хіб-інфекція (3 дози, завершений курс).
У 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза), а у 16 – зробити щеплення від дифтерії та правця, яке буде потрібно повторювати кожні 10 років.
Тепер, щоб записати дитину на щеплення, достатньо звернутися до будь-якого пункту чи центру щеплення. МОЗ надало адреси і номери телефонів пунктів вакцинації.
З собою необхідно мати: свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років); дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.
Для вакцинованих проти COVID-19 також є можливість згенерувати дитячого COVID-сертифікату.
- Нагадаємо, 27 жовтня МОЗ дозволило вакцинацію від коронавірусу дітей старше 12 років.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.05
Купівля 28.05Продаж 28.36
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.38
- Актуальне
- Важливе