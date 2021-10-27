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МОЗ дозволило вакцинацію від коронавірусу дітей старше 12 років: щеплення зробили понад 15 тис. підлітків

27 жовтня, 2021 середа
15:14
Суспільство У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України дозволило COVID-вакцинацію дітей старше 12 років. Щеплення зробили понад 15 тис. осіб

Відповідним наказом МОЗ затвердило рекомендацію Національної технічної групи експертів щодо імунізації.

Згідно із затвердженими рекомендаціями, вакцинація від COVID-19 дітей не з груп ризику і пріоритетної вакцинації може бути проведена при наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Як зазначається, у разі дефіциту вакцин необхідно пріоритетно забезпечити вакцинами проти коронавірусу дітей від 12 років та дорослих, які віднесені до пріоритетних груп вакцинації, мають високі ризики тяжкого перебігу COVID-19 та серйозних ускладнень від нього.

Враховуючи дані щодо безпеки та ефективності вакцини Pfizer для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендується проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років.

У свою чергу, використання Pfizer протипоказано при наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини. Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцин Pfizer/BioNTech, необхідно відкласти введення другої дози до отримання наукових даних.

Повідомляється, особи, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний з вакцинацією проти COVID-19, і вони більше не перебувають під наглядом кардіолога, мають бути вакциновані проти COVID-19. Також рекомендується відстрочити вакцинацію проти COVID-19 дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром до отримання додаткових наукових даних.

Вакцина Pfizer для дітей від 12 років використовується за схемою введення 2 доз (0,3 мл) з інтервалом між першою і другою дозою 21-28 діб.

Так, станом на 27 жовтня вакцинацію (перше щеплення) від коронавірусу пройшли понад 15 тис. українців молодше 18 років.

Згідно з даними РНБО, у віковій групі 12-16 років на сьогодні вакцинацію від COVID-19 пройшли 2 336 осіб. Лідерами є Чернівецька (426) і Дніпропетровська (301) області, аутсайдерами Луганська (18) і Львівська (3) області.

У віковій групі 16-18 років вакцинацію від COVID пройшли 12 703 особи. З них у Києві вакцинували 1 225, у Дніпропетровській - 924, Полтавській області - 830.

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