МОЗ планує скоротити термін дії COVID-сертифікатів до дев'яти місяців

Про це Карчевич сказала в ефірі каналу 1+1.

"Ми готуємо рішення на рівні українського законодавства. Воно буде ухвалене орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", - пояснила заступниця міністра.

За словами Карчевич, МОЗ робить це слідом за Європейською комісією, яка у грудні 2021 року вирішила скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Відповідно до цього рішення з 1 лютого 2022 року у 27 країнах Європи "зелений" сертифікат про вакцинацію, що свідчить про дві дози щеплення від коронавірусу, діятиме не 365 днів, а 270 - тобто, дев'ять місяців.