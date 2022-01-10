МОЗ планує скоротити термін дії COVID-сертифікатів до дев'яти місяців
Заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич повідомила, що МОЗ готує рішення про скорочення терміну дії COVID-сертифікатів в Україні
Про це Карчевич сказала в ефірі каналу 1+1.
"Ми готуємо рішення на рівні українського законодавства. Воно буде ухвалене орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", - пояснила заступниця міністра.
За словами Карчевич, МОЗ робить це слідом за Європейською комісією, яка у грудні 2021 року вирішила скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Відповідно до цього рішення з 1 лютого 2022 року у 27 країнах Європи "зелений" сертифікат про вакцинацію, що свідчить про дві дози щеплення від коронавірусу, діятиме не 365 днів, а 270 - тобто, дев'ять місяців.
- Нагадаємо, 6 грудня 2021 року на території України почали діяти нові правила адаптивного карантину, згідно з якими термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів.
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