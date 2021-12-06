В Україні почали діяти нові правила карантину: список обмежень
З 6 грудня на території України почали діяти нові правила адаптивного карантину
Про це передає Еспресо.TV.
Так, у "жовтій" зоні карантину заборонено:
- роботу закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
- роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- роботу закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
- роботу спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
У свою чергу обмеження можуть не діяти, якщо працівники та відвідувачі матимуть один із цих документів: "жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів); "зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів); міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів); іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів); негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години); сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
МОЗ зменшило до 30 днів термін дії "жовтого" COVID-сертифіката. Раніше він був чинним 120 днів.
У "червоній" зоні заборонено:
- роботу закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
- роботу закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% співробітників;
- роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- роботу закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- проведення масових заходів;
- роботу закладів культури.
Проте ці обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) закладів (заходів) будуть повністю вакциновані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.
Окрім того, для будь-яких рівнів епіднебезпеки заборонено: робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та співробітників; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації. Такі правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.
- Нагадаємо, 24 листопада Кабмін ухвалив рішення про зміну правил карантину в "жовтій" зоні.
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