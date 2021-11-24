Кабмін змінив правила карантину в "жовтій" зоні

Про це прем'єрміністр Шмигаль повідомив на засіданні Кабміну.



"Сьогодні затвердимо зміну умов адаптивного карантину, яким буде посилено вимоги щодо вакцинації у "жовтих" зонах карантину", - сказав він.



Зараз у "жовтій" зоні для роботи бізнесу та громадських закладів не обов'язково вимагати у відвідувачів COVID-документів, а достатньо лише дотримуватися обмежень щодо кількості людей.



Згідно з новими змінами, вони зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу або за наявності негативного тесту чи сертифікату одужання. Таких вимог мають дотримуватися й відвідувачі.



Сертифікати представникам закладу тепер необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти наявність. За неналежну перевірку загрожує штраф від 34 до 170 тис. грн.



Крім того, скоротився термін дії "жовтого" сертифікату про вакцинацію.



"Також змінено термін дії "жовтого" COVID-сертифіката, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів", - про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



Однак в Україні часовий проміжок між першою та другою дозами вакцини AstraZeneca становить від 4 до 12 тижнів. Очільник МОЗ не уточнив, чи означає це, що для щеплених препаратом AstraZeneca, "жовтий" сертифікат буде недійсний за 30 днів.

Нагадаємо, 22 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні змінять правила "жовтої" зони карантину.

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