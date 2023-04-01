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МОЗ про нові правила купівлі ліків: посилення контролю за відпуском препаратів не буде

1 квітня, 2023 субота
15:53
Суспільство Доступні ліки

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що до списку препаратів, які відпускаються лише за рецептом не вносили жодних нових назв. Натомість з’явився лише додатковий сервіс - е-рецепт.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив в ефірі телемарафону.

"Ми не змінили правила відпуску препаратів. Ми говоримо про те, що ми ввели додатковий сервіс, який сьогодні з’явився, - електронний рецепт. Всі інші правила відпуску, контроль, який був в довоєнний період, він і залишається сьогодні такий, як і був до 24 лютого 2022 року. Ніякі нові препарати не потрапили до рецептурної групи. Не змінилася ніяка ситуація щодо посилення контролю відпуску", - зазначив міністр.

За його словами, рецептурні препарати в Україні завжди випускалися за рецептом. Проте аптечні мережі користувалися тим, що паперовий рецепт не потрібно було зберігати в аптеці. Це дозволяло фармацевтам відпускати рецептурні препарати без рецепта.

Крім того, Ляшко відзначив, що українці повинні звикати до цифрових сервісів, які показують прогресивність, прозорість і спрощують життя громадянам.

"Є питання довоєнного періоду, коли в нас була група рецептурних препаратів, яка повинна відпускатися за рецептом лікаря. Ця рецептурна група препаратів не змінювалася МОЗ ні до війни, ні зараз. На 1 квітня 2022 року ми планували зайти з електронним рецептом по антибіотикам. Через повномасштабне вторгнення РФ ми відтермінували впровадження електронного рецепта як додаткового сервісу для пацієнта. При цьому електронний рецепт на програму "Доступні ліки" працює в нашій країні більше 3 років", - повідомив міністр.

За словами міністра, за це час у МОЗ підготували електронну базу для заведення реєстру рецептурних засобів у цифровий формат, щоб можна було запустити за електронним рецептом всю групу рецептурних препаратів.

"І 1 квітня 2023 року нам це вдалося і ми повернулися до системи і сказали людям: "Тепер ви можете отримати і додаткову рецептурну групу препаратів за електронним рецептом". І цей електронний рецепт ще й спрощує нам життя, тому що якщо у людини хронічна хвороба... можна зв’язатися з лікарем дистанційно і не йти до нього, бо дистанційно лікар має право, якщо є медичний засіб в електронній системі охорони здоров’я, виписати рецепт", - сказав міністр.

  • У п'ятницю, 31 березня, жителі Львова утворили великі черги до львівських аптек, причиною цьому стало введення електронних рецептів на ліки.
Здоров'я
Україна
Медицина
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