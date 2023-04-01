МОЗ про нові правила купівлі ліків: посилення контролю за відпуском препаратів не буде
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що до списку препаратів, які відпускаються лише за рецептом не вносили жодних нових назв. Натомість з’явився лише додатковий сервіс - е-рецепт.
Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив в ефірі телемарафону.
"Ми не змінили правила відпуску препаратів. Ми говоримо про те, що ми ввели додатковий сервіс, який сьогодні з’явився, - електронний рецепт. Всі інші правила відпуску, контроль, який був в довоєнний період, він і залишається сьогодні такий, як і був до 24 лютого 2022 року. Ніякі нові препарати не потрапили до рецептурної групи. Не змінилася ніяка ситуація щодо посилення контролю відпуску", - зазначив міністр.
За його словами, рецептурні препарати в Україні завжди випускалися за рецептом. Проте аптечні мережі користувалися тим, що паперовий рецепт не потрібно було зберігати в аптеці. Це дозволяло фармацевтам відпускати рецептурні препарати без рецепта.
Крім того, Ляшко відзначив, що українці повинні звикати до цифрових сервісів, які показують прогресивність, прозорість і спрощують життя громадянам.
"Є питання довоєнного періоду, коли в нас була група рецептурних препаратів, яка повинна відпускатися за рецептом лікаря. Ця рецептурна група препаратів не змінювалася МОЗ ні до війни, ні зараз. На 1 квітня 2022 року ми планували зайти з електронним рецептом по антибіотикам. Через повномасштабне вторгнення РФ ми відтермінували впровадження електронного рецепта як додаткового сервісу для пацієнта. При цьому електронний рецепт на програму "Доступні ліки" працює в нашій країні більше 3 років", - повідомив міністр.
За словами міністра, за це час у МОЗ підготували електронну базу для заведення реєстру рецептурних засобів у цифровий формат, щоб можна було запустити за електронним рецептом всю групу рецептурних препаратів.
"І 1 квітня 2023 року нам це вдалося і ми повернулися до системи і сказали людям: "Тепер ви можете отримати і додаткову рецептурну групу препаратів за електронним рецептом". І цей електронний рецепт ще й спрощує нам життя, тому що якщо у людини хронічна хвороба... можна зв’язатися з лікарем дистанційно і не йти до нього, бо дистанційно лікар має право, якщо є медичний засіб в електронній системі охорони здоров’я, виписати рецепт", - сказав міністр.
- У п'ятницю, 31 березня, жителі Львова утворили великі черги до львівських аптек, причиною цьому стало введення електронних рецептів на ліки.
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