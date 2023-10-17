МОЗ втричі збільшило термін дії е-рецептів

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше). Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт", - заявили у МОЗ.

Там додали, що перелік ліків та правила відпуску залишаються незмінними.

"Важливо, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби - 30 календарних днів", - йдеться у повідомленні.