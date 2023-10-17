МОЗ втричі збільшило термін дії е-рецептів
Строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які купуються пацієнтом, збільшився до 90 календарних днів із тридцяти, як було раніше
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше). Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт", - заявили у МОЗ.
Там додали, що перелік ліків та правила відпуску залишаються незмінними.
"Важливо, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби - 30 календарних днів", - йдеться у повідомленні.
- Раніше стало відомо, що з 1 липня медичні препарати за програмою "Доступні ліки" видаватимуть лише за електронним рецептом. Винятки зроблять тільки для мешканців прифронтових і тимчасово окупованих територій.
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