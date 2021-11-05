МОЗ збільшило кількість ліжок для хворих на COVID-19
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що для COVID-хворих додали ліжка в лікарнях
Про це він заявив на брифінгу 5 листопада.
Пацієнтам, шпиталізованим з коронавірусом, додали 857 ліжок у п'яти українських лікарнях.
"Враховуючи великі цифри кількості випадків COVID-19, протягом останнього календарного тижня для лікування COVID-19 виділено ще 857 ліжок у п'яти лікарнях", - заявив очільник МОЗ.
Загалом, кількість ліжок з киснем налічує понад 70 тис. Ляшко заявив, що 69% ліжок із киснем зайняті, але справжня зайнятість таких ліжок складає 57%.
За словами міністра, у 48 з 520 лікарнях для COVID-хворих заповнені всі ліжка, у 223 - ліжка зайняті більш, ніж на 75%. Не мають критичного нвантаження 55% лікарень.
- Раніше повідомляли, що в 15 регіонах України перевищені показники завантаженості COVID-ліжок із киснем.
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