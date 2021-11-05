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У 15 регіонах України перевищено показники завантаженості COVID-ліжок із киснем

5 листопада, 2021 п'ятниця
10:49
Суспільство коронавірус

Станом на 4 листопада рівень завантаженості ліжок з киснем в COVID-лікарнях склав 69,4%

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, рівень завантаженості ліжок з киснем в COVID-лікарнях в 15 регіонах. Це: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька.

У "червоній" зоні перебувають 15 областей та Київ. У "жовтій" - три області.

У цій "червоній" зоні перебувають 16 регіонів:

  • Київ;
  • Херсонська;
  • Одеська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Сумська;
  • Миколаївська;
  • Рівненська;
  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська;
  • Львівська області.

У "помаранчеву" зону віднесені шість областей:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Черкаська;
  • Чернівецька.

У "жовтій" зоні карантину перебувають: Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська області.

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  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
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