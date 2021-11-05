У 15 регіонах України перевищено показники завантаженості COVID-ліжок із киснем
Станом на 4 листопада рівень завантаженості ліжок з киснем в COVID-лікарнях склав 69,4%
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, рівень завантаженості ліжок з киснем в COVID-лікарнях в 15 регіонах. Це: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька.
У "червоній" зоні перебувають 15 областей та Київ. У "жовтій" - три області.
У цій "червоній" зоні перебувають 16 регіонів:
- Київ;
- Херсонська;
- Одеська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Сумська;
- Миколаївська;
- Рівненська;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Хмельницька;
- Чернігівська;
- Львівська області.
У "помаранчеву" зону віднесені шість областей:
- Вінницька;
- Волинська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Черкаська;
- Чернівецька.
У "жовтій" зоні карантину перебувають: Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська області.
- Нагадаємо, за добу 4 листопада в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).
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