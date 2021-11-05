У 15 регіонах України перевищено показники завантаженості COVID-ліжок із киснем

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, рівень завантаженості ліжок з киснем в COVID-лікарнях в 15 регіонах. Це: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька.

У "червоній" зоні перебувають 15 областей та Київ. У "жовтій" - три області.

У цій "червоній" зоні перебувають 16 регіонів:

Київ;

Херсонська;

Одеська;

Запорізька;

Донецька;

Дніпропетровська;

Сумська;

Миколаївська;

Рівненська;

Житомирська;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Хмельницька;

Чернігівська;

Львівська області.

У "помаранчеву" зону віднесені шість областей:

Вінницька;

Волинська;

Полтавська;

Харківська;

Черкаська;

Чернівецька.

У "жовтій" зоні карантину перебувають: Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська області.

Нагадаємо, за добу 4 листопада в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).

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