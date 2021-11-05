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В Україні за минулу добу зафіксували понад 26 тис. випадків коронавірусу

5 листопада, 2021 п'ятниця
08:28
Суспільство коронавірус

За добу 4 листопада в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488)

Про це передає пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 032 951 особа;
  • одужало – 2 492 419 осіб;
  • летальних випадків – 70 842;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.

За добу 04 листопада в Україні:

  • зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488);
  • 270 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 190 327 людей, повністю імунізовані - 79 993 людини.

Також за минулу добу:

  •  госпіталізовано – 5 497 осіб;
  •  летальних випадків – 696;
  •  одужало – 13 281 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) і Одеській (1648) областях.  

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1772 випадки;
Вінницька область – 712 випадків;
Волинська область – 612 випадків;
Дніпропетровська область – 2388 випадків;
Донецька область – 1333 випадки; 
Житомирська область – 993 випадки;
Закарпатська область – 469 випадків;
Запорізька область – 1595 випадків;
Івано-Франківська область – 926 випадків;
Київська область – 1072 випадки;
Кіровоградська область – 168 випадків;
Луганська область – 581 випадок;
Львівська область – 1758 випадків;
Миколаївська область – 769 випадків;
Одеська область – 1648 випадків;
Полтавська область – 1127 випадків;
Рівненська область – 1010 випадків;
Сумська область – 1113 випадків;
Тернопільська область – 749 випадків;
Харківська область – 1733 випадки;
Херсонська область – 647 випадків;
Хмельницька область – 1192 випадки;
Черкаська область – 718 випадків;
Чернівецька область – 577 випадків;
Чернігівська область – 826 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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