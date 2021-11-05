В Україні за минулу добу зафіксували понад 26 тис. випадків коронавірусу

Про це передає пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 032 951 особа;

одужало – 2 492 419 осіб;

летальних випадків – 70 842;

проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.

За добу 04 листопада в Україні:

зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488);

270 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 190 327 людей, повністю імунізовані - 79 993 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 497 осіб;

летальних випадків – 696;

одужало – 13 281 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) і Одеській (1648) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1772 випадки;

Вінницька область – 712 випадків;

Волинська область – 612 випадків;

Дніпропетровська область – 2388 випадків;

Донецька область – 1333 випадки;

Житомирська область – 993 випадки;

Закарпатська область – 469 випадків;

Запорізька область – 1595 випадків;

Івано-Франківська область – 926 випадків;

Київська область – 1072 випадки;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 581 випадок;

Львівська область – 1758 випадків;

Миколаївська область – 769 випадків;

Одеська область – 1648 випадків;

Полтавська область – 1127 випадків;

Рівненська область – 1010 випадків;

Сумська область – 1113 випадків;

Тернопільська область – 749 випадків;

Харківська область – 1733 випадки;

Херсонська область – 647 випадків;

Хмельницька область – 1192 випадки;

Черкаська область – 718 випадків;

Чернівецька область – 577 випадків;

Чернігівська область – 826 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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