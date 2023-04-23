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Може статится, що УПЦ (МП) припинить діяльність на заході та в центрі України, а на сході - ставитиме ще популярнішою, це небезпечно, - Княжицький

23 квітня, 2023 неділя
18:35
Суспільство Микола Княжицький

Через те, що влада не хоче прийняти закони про те, що діяльність російської церкви становить загрозу для нацбезпеки існує ризик переходу до протистояння

Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Це дуже небезпечна ситуація. Одна справа, коли представники влади ухвалюють певні рішення, а інша - коли люди просто приходять і силою забирають храми. Ми бачили, чим це завершується. Великий ризик, що Україну звинуватять у недотриманні Конвенції про права людини, надзвичайно великий ризик того, що вони будуть вигравати суди", - сказав він.

На думку Княжицького, це ризик переходу до протистояння, бо області, які оголошують про заборону - це здебільшого центральні і західні області.

"На сході такого ніхто не оголошує і може так статися, що діяльність УПЦ (МП) припинять діяльність на заході та в центрі України, а на сході вона ставатиме ще популярнішою. Це ще один привід для громадянського конфлікту. Це все дуже небезпечно", - вважає нардеп.

Він додав, що це все через те, що влада не хоче прийняти закони про те, що діяльність російської церкви становить загрозу для нацбезпеки.

"Прийняття закону зняло б будь-які претензії, пояснило позицію держави для наших партнерів. Влада на це не хоче йти і може загострити ситуацію. Зараз вони знову говорять про внесення до залу урядового закону. Він не вирішує питання, бо його реалізація та заборона церкви розтягнеться мінімум на 5 років. Там передбачаються якісь приписи, які не мають законної сили, подача в суд, проходження судів всіх інстанцій. Впливи на суди всіх проросійських сил збереглись дуже сильні. Я не вірю, що урядовий закон можна втілити у життя", - підсумував Княжицький.

Україна
Верховна Рада
Кабмін
Микола Княжицький
УПЦ МП
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