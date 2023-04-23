Може статится, що УПЦ (МП) припинить діяльність на заході та в центрі України, а на сході - ставитиме ще популярнішою, це небезпечно, - Княжицький
Через те, що влада не хоче прийняти закони про те, що діяльність російської церкви становить загрозу для нацбезпеки існує ризик переходу до протистояння
Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.
"Це дуже небезпечна ситуація. Одна справа, коли представники влади ухвалюють певні рішення, а інша - коли люди просто приходять і силою забирають храми. Ми бачили, чим це завершується. Великий ризик, що Україну звинуватять у недотриманні Конвенції про права людини, надзвичайно великий ризик того, що вони будуть вигравати суди", - сказав він.
На думку Княжицького, це ризик переходу до протистояння, бо області, які оголошують про заборону - це здебільшого центральні і західні області.
"На сході такого ніхто не оголошує і може так статися, що діяльність УПЦ (МП) припинять діяльність на заході та в центрі України, а на сході вона ставатиме ще популярнішою. Це ще один привід для громадянського конфлікту. Це все дуже небезпечно", - вважає нардеп.
Він додав, що це все через те, що влада не хоче прийняти закони про те, що діяльність російської церкви становить загрозу для нацбезпеки.
"Прийняття закону зняло б будь-які претензії, пояснило позицію держави для наших партнерів. Влада на це не хоче йти і може загострити ситуацію. Зараз вони знову говорять про внесення до залу урядового закону. Він не вирішує питання, бо його реалізація та заборона церкви розтягнеться мінімум на 5 років. Там передбачаються якісь приписи, які не мають законної сили, подача в суд, проходження судів всіх інстанцій. Впливи на суди всіх проросійських сил збереглись дуже сильні. Я не вірю, що урядовий закон можна втілити у життя", - підсумував Княжицький.
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