Можливість для регулярних прямих рейсів: Україна та Ісландія уклали угоду про повітряне сполучення

Про це повідомила пресслужба МЗС України у Facebook.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір в рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі

Міністри підписали міжурядову угоду про повітряне сполучення.

Документ відкриває можливості для започаткування прямих регулярних рейсів, врегульовує стандарти авіабезпеки та спрощує визнання членів екіпажу.