Можливість для регулярних прямих рейсів: Україна та Ісландія уклали угоду про повітряне сполучення
Україна та Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення
Про це повідомила пресслужба МЗС України у Facebook.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір в рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі
Міністри підписали міжурядову угоду про повітряне сполучення.
Документ відкриває можливості для започаткування прямих регулярних рейсів, врегульовує стандарти авіабезпеки та спрощує визнання членів екіпажу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.71Продаж 31.12
- Актуальне
- Важливе