"Можуть бути потенційною загрозою безпеці": прем'єрка Естонії пропонує вилучати зброю у росіян і білорусів, які перебувають у країні
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає необхідним вилучити вогнепальну зброю у росіян і білорусів, які постійно перебувають в країні
Про це повідомляє Postimees.
До естонського парламенту в будь-якому разі буде направлено законопроєкт про вилучення зброї, яка належить громадянам РФ та Білорусі, каже Каллас.
"Сподіваюся, що з урахуванням обставин, що склалися, люди зрозуміють, що громадяни Росії та Білорусі зі зброєю на руках можуть бути потенційною загрозою безпеці Естонії", - наголошує вона.
Наразі зброя для самооборони чи полювання є у 629 білорусів і росіян, які перебувають в країні, йдеться у даних регістру.
- Раніше прем’єрка Естонії закликала збільшити обсяги допомоги Україні на тлі успіхів ЗСУ.
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