Про це повідомляє Postimees.

До естонського парламенту в будь-якому разі буде направлено законопроєкт про вилучення зброї, яка належить громадянам РФ та Білорусі, каже Каллас.

"Сподіваюся, що з урахуванням обставин, що склалися, люди зрозуміють, що громадяни Росії та Білорусі зі зброєю на руках можуть бути потенційною загрозою безпеці Естонії", - наголошує вона.

Наразі зброя для самооборони чи полювання є у 629 білорусів і росіян, які перебувають в країні, йдеться у даних регістру.

Раніше прем’єрка Естонії закликала збільшити обсяги допомоги Україні на тлі успіхів ЗСУ.

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