Про це повідомляє ERR з посиланням на слова прем'єр-міністерки.

"Росія хоче за будь-яку ціну підірвати нашу єдність і змусити нас відмовитися від підтримки України. В арсеналі терористичної тактики Кремля як всесвітній голод, так і залякування ядерною катастрофою, як знаряддя шантажу використовується також енергія", - заявила Каллас на конференції Військового комітету НАТО.

Прем'єр наголосила, що відносно РФ треба застосовувати довгострокову політику розумного стримування. Мається на увазі всебічна підтримка України.

"Зведення з поля бою доводять, що наша військова допомога була результативною і її обсяги необхідно збільшувати", - додала прем'єр-міністерка.

16 вересня президент Естонії Алар Каріс заявив, що не можна недооцінювати загрозу Росії. На його думку, росіяни несуть повну відповідальність за скоєні ними злочини, за помилки, допущені ними під час нападу на Україну, і серйозніші наслідки для Росії, і з ними слід поводитися відповідним чином".