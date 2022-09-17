English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Прем’єр Естонії закликала збільшити обсяги допомоги Україні на тлі успіхів ЗСУ

Прем’єр Естонії закликала збільшити обсяги допомоги Україні на тлі успіхів ЗСУ

17 вересня, 2022 субота
16:35
Світ Кая Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас наголосила, що контрнаступ ЗСУ свідчить про ефективність допомоги, яку вони отримують від західних союзників

Про це повідомляє ERR з посиланням на слова прем'єр-міністерки.

"Росія хоче за будь-яку ціну підірвати нашу єдність і змусити нас відмовитися від підтримки України. В арсеналі терористичної тактики Кремля як всесвітній голод, так і залякування ядерною катастрофою, як знаряддя шантажу використовується також енергія", - заявила Каллас на конференції Військового комітету НАТО.

Прем'єр наголосила, що відносно РФ треба застосовувати довгострокову політику розумного стримування. Мається на увазі всебічна підтримка України.

"Зведення з поля бою доводять, що наша військова допомога була результативною і її обсяги необхідно збільшувати", - додала прем'єр-міністерка.

  • 16 вересня президент Естонії Алар Каріс заявив, що не можна недооцінювати загрозу Росії. На його думку, росіяни несуть повну відповідальність за скоєні ними злочини, за помилки, допущені ними під час нападу на Україну, і серйозніші наслідки для Росії, і з ними слід поводитися відповідним чином".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Естонія
війна з Росією
зброя для України
Читайте також:
Армения
17 вересня, 2022 субота
У Вірменії обурилися реакцією РФ на прохання про допомогу ОДКБ у конфлікті з Азербайджаном
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
16 вересня, 2022 п'ятниця
"Договорняк з Байденом", "поганий Блінкен" і "росіяни просто відступили". Які фейки сіяла РФ після Харківського розгрому
Энтони Блинкен
17 вересня, 2022 субота
Блінкен пояснив, чому США не визнають РФ державою - спонсором тероризму
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
17 вересня
17:15
Ексклюзив
Марк Фейгін
Влада Росії боїться власний народ більше, ніж озброєних карних злочинців, - Марк Фейгін
17:07
Повномасштабна війна РФ проти України: 43 рятувальники загинули, ще 144 отримали поранення
16:57
Андрій Мельник
Мельник відповів на заяву військових бундесверу про допомогу Україні з терміном "канібалізація"
16:42
альбом "Димної Суміші" з’явився на цифрових платформах
"В країні ілюзій" нарешті можна слухати легально: альбом "Димної Суміші" з’явився на цифрових платформах
16:40
Мелітополь
У селищі біля Мелітополя, куди передислокувалися росіяни, пролунало 5 вибухів
16:22
масові поховання людей в Ізюмі
Росіяни називають постановкою масові вбивства в Ізюмі, - Центр при РНБО
16:20
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ - найкращий модератор змін у планах російських окупаційних військ, - речник Східного угрупування військ Череватий
16:15
швидка
На звільненій Харківщині розгорнуть мобільні шпиталі, - Ляшко
16:01
Ексклюзив
Георгій Гонгадзе
У справі Гонгадзе важливо дізнатись, чи не було це вбивство спецоперацією Кремля, - адвокатка Теличенко
16:00
Ексклюзив
Путін
Путін наказав перевести економіку в умови воєнного стану, - польський генерал
15:46
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр обіцяє Україні безстрокову підтримку
15:46
втрати окупантів
В Україні ліквідували двох російських лейтенантів і майора, - офіцер ЗСУ Штефан
15:41
Українська художниця влаштувала перфоманс у Таллінні
"Буча, Ізюм, Азов". Українська художниця влаштувала перформанс у Таллінні
15:18
ВМС ЗСУ знищують російських окупантів
Українські морпіхи за 6 днів знищили понад 33 окупанти, 13 російських бронемашин і склад із боєприпасами
15:17
Ексклюзив
Олександр Старух
Окупанти блокують інтернет, щоб діти в окупації не могли навчатися онлайн, - очільник Запорізької ОВА
15:10
боєприпаси для артилерії
Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії
14:54
Оновлено
на фото: уламки
Росіяни обстріляли Чугуїв, загинула 11-річна дівчинка
14:51
Денис Шмигаль
До держбюджету України надійшло 1,5 млрд доларів від США
14:46
ФСБ
Били струмом і залізними трубами: житель Куп'янська розповів, як його катувала ФСБ
14:42
Порошенко привіз військовим шість БПЛА "Очі Арти". Один такий дрон може замінити роту солдат
14:40
ЄС
У Брюсселі ухвалили Європейський акт свободи медіа: що він передбачає
14:40
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій. Огляд подій 14-16 вересня: звільнення Харківщини
14:24
У Мелітополі партизани підірвали колію
У Мелітополі партизани підірвали колію, якою росіяни отримували зброю та пальне з Криму, - ЗМІ
14:20
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Пекін приймає естафету та перебирає на себе функцію, що визначає гегемона на євразійському просторі, - Фейгін
14:19
на фото: руйнації
Росіяни обстріляли Краматорськ, є троє поранених
14:04
H&M
Бренд H&M йде з Білорусі, - ЗМІ
14:00
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Лукашенко нічого не зробить, він панічно боїться ЗСУ та революції в Білорусі, - польський генерал
13:59
втрати окупантів
В Україні ліквідували чотирьох російських лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан
13:58
збірна Росії
В уряді ФРН вимагають відсторонити Росію та Білорусь від Євро-2024
13:34
ЗСУ танкісти
ЗСУ показали, як українські танкісти знищили російські позиції
13:33
Тайвань
Тайвань призупиняє безвізовий режим для росіян
13:33
ВВП України
"Могло бути й гірше": Нобелівський лауреат оцінив, як війна вплинула на українську економіку.
13:30
суд, вирок
Псевдоначальниця "пенсійного фонду" в Олешках нараховує виплати в рублях
13:13
Анатолій Григор'єв
На війні проти України ліквідували російського священника, - офіцер ЗСУ Штефан
13:12
Alyona alyona, "Маріуполь"
"Ми повернемось скоро". Alyona alyona представила пісню "Маріуполь"
13:06
на фото: пожежа на ТЕС
Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС, у Миколаївці почались перебої з водопостачанням
13:00
САУ RCH-155
Німеччина схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155, - посол Мельник
12:35
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни протягом доби зруйнували 37 цивільних об'єктів
12:30
Німеччина
Голова асоціації німецьких військових проти передачі Україні озброєнь бундесверу, - ЗМІ
12:21
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Миколаїв до вечора буде без води
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV