Не можна недооцінювати загрозу Росії, — президент Естонії
Алар Каріс вважає, що найефективнішою стратегією європейської безпеки та стабільності залишається стримування Росії
Про це повідомляє ERR.
"Моя рекомендація – уникати політики щодо Росії, заснованої на страху перед нестабільністю. Ми бачили це раніше. І Горбачов, і Єльцин грали на страху, що якщо вони втратить владу, то до керма в Росії прийдуть неприємні особистості. На жаль, це сталося й без того. Більше не потрапляймо в цю пастку", – сказав Алар Каріс.
"Можливо, Росія і програє війну, але було б помилкою недооцінювати ту гостру загрозу, яка все ще виходить звідти", – зазначив естонський політик.
Тому, на його думку, "вони (росіяни. - Ред.) несуть повну відповідальність за скоєні ними злочини, за помилки, допущені ними під час нападу на Україну, і серйозніші наслідки для Росії, і з ними слід поводитися відповідним чином".
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