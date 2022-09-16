Не можна недооцінювати загрозу Росії, — президент Естонії

Про це повідомляє ERR.

"Моя рекомендація – уникати політики щодо Росії, заснованої на страху перед нестабільністю. Ми бачили це раніше. І Горбачов, і Єльцин грали на страху, що якщо вони втратить владу, то до керма в Росії прийдуть неприємні особистості. На жаль, це сталося й без того. Більше не потрапляймо в цю пастку", – сказав Алар Каріс.

"Можливо, Росія і програє війну, але було б помилкою недооцінювати ту гостру загрозу, яка все ще виходить звідти", – зазначив естонський політик.

Тому, на його думку, "вони (росіяни. - Ред.) несуть повну відповідальність за скоєні ними злочини, за помилки, допущені ними під час нападу на Україну, і серйозніші наслідки для Росії, і з ними слід поводитися відповідним чином".

У вечірньому зверненні 16 вересня президент Зеленський заявив, що на місці масового поховання біля Ізюма вже знайдено понад 440 могил. Є свідчення, що росіяни задля розваги стріляли по мертвих.

В Угорщині презентували книгу про "велику Росію". Голова адміністрації Орбана заявив, що Москва може перемогти будь-якої миті.

Пентагон 16 вересня оприлюднив повний список наданої Україні зброї.

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