Пентагон оприлюднив повний список наданої Україні зброї

Про це йдеться у повному списку виділеної США допомоги для України.

"Загалом, Сполучені Штати виділили близько $15,8 млрд на оборонну допомогу Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі понад $15,1 млрд після неспровокованого й жорстокого вторгнення Росії 24 лютого", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Це сучасні складні бойові системи:

16 РСЗВ типу HIMARS та ракети до них:

вісім комплексів ППО типу NASAMS;

протирадарні ракети HARMs,

20 гелікоптерів Мі-17;

126 гаубиць калібру 155-мм та понад 800 тис. снарядів до них, у тому числі 2 тисячі високоточних набоїв.

20 гаубиць калібру 105 мм та 180 тис. снарядів;

20 мінометних систем калібру 120 мм та боєприпаси до них;

пів сотні протиартилерійських радарів тощо.

Крім того, в Україну відправлено:

200 бронетранспортерів М113;

100 медичних авто;

сотні броньованих авто HMMWV;

126 транспортерів для гаубиць;

22 тактичні ремонтні машини;

вантажні трейлери;

18 патрульних катерів;

безпілотні катери берегової охорони;

машини для командних пунктів;

40 протимінних засобів MaxxPro.

Серед індивідуальних зразків озброєнь ЗСУ отримали понад 1400 зенітних комплексів Stinger; 8,5 тис. протитанкових систем Javelin; близько 32 тис. інших протитанкових систем; 1,5 тис. ракет TOW; понад 700 бойових тактичних дронів Switchblade; стільки ж дронів Phoenix Ghost; безпілотні повітряні системи Puma та Scan Eagle.

У списку постачань, крім того, зазначені понад 10 тис. гранатометів та стрілецької зброї, більш як 60 млн стрілецьких набоїв, 75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів; гарпунні системи берегової охорони. Відправлені також вибухівка С4; прилади нічного бачення, засоби захисту від зброї масового ураження; обладнання для радіоелектронних перешкод, медичні засоби; послуги комерційних супутникових знімків та багато чого іншого.

Загалом, повний список містить понад 45 пунктів різних видів озброєння, техніки, обладнання й послуг.

16 вересня у Пентагоні назвали, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні.

Раніше президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.

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