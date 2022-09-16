Пентагон оприлюднив повний список наданої Україні зброї
Крім систем HIMARS, ракет Stinger та Javelin, гаубиць М777 та бойових дронів Switchblade і Phoenix Ghost, Сполучені Штати надали Україні багато інших видів сучасного озброєння, техніки й обладнання на суму понад $15 млрд
Про це йдеться у повному списку виділеної США допомоги для України.
"Загалом, Сполучені Штати виділили близько $15,8 млрд на оборонну допомогу Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі понад $15,1 млрд після неспровокованого й жорстокого вторгнення Росії 24 лютого", - йдеться у повідомленні Пентагону.
Це сучасні складні бойові системи:
- 16 РСЗВ типу HIMARS та ракети до них:
- вісім комплексів ППО типу NASAMS;
- протирадарні ракети HARMs,
- 20 гелікоптерів Мі-17;
- 126 гаубиць калібру 155-мм та понад 800 тис. снарядів до них, у тому числі 2 тисячі високоточних набоїв.
- 20 гаубиць калібру 105 мм та 180 тис. снарядів;
- 20 мінометних систем калібру 120 мм та боєприпаси до них;
- пів сотні протиартилерійських радарів тощо.
Крім того, в Україну відправлено:
- 200 бронетранспортерів М113;
- 100 медичних авто;
- сотні броньованих авто HMMWV;
- 126 транспортерів для гаубиць;
- 22 тактичні ремонтні машини;
- вантажні трейлери;
- 18 патрульних катерів;
- безпілотні катери берегової охорони;
- машини для командних пунктів;
- 40 протимінних засобів MaxxPro.
Серед індивідуальних зразків озброєнь ЗСУ отримали понад 1400 зенітних комплексів Stinger; 8,5 тис. протитанкових систем Javelin; близько 32 тис. інших протитанкових систем; 1,5 тис. ракет TOW; понад 700 бойових тактичних дронів Switchblade; стільки ж дронів Phoenix Ghost; безпілотні повітряні системи Puma та Scan Eagle.
У списку постачань, крім того, зазначені понад 10 тис. гранатометів та стрілецької зброї, більш як 60 млн стрілецьких набоїв, 75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів; гарпунні системи берегової охорони. Відправлені також вибухівка С4; прилади нічного бачення, засоби захисту від зброї масового ураження; обладнання для радіоелектронних перешкод, медичні засоби; послуги комерційних супутникових знімків та багато чого іншого.
Загалом, повний список містить понад 45 пунктів різних видів озброєння, техніки, обладнання й послуг.
- 16 вересня у Пентагоні назвали, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні.
- Раніше президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.
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