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Пентагон оприлюднив повний список наданої Україні зброї

16 вересня, 2022 п'ятниця
20:47
війна з Росією Американська зброя для України

Крім систем HIMARS, ракет Stinger та Javelin, гаубиць М777 та бойових дронів Switchblade і Phoenix Ghost, Сполучені Штати надали Україні багато інших видів сучасного озброєння, техніки й обладнання на суму понад $15 млрд

Про це йдеться у повному списку виділеної США допомоги для України.

"Загалом, Сполучені Штати виділили близько $15,8 млрд на оборонну допомогу Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі понад $15,1 млрд після неспровокованого й жорстокого вторгнення Росії 24 лютого", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Це сучасні складні бойові системи:

  • 16 РСЗВ типу HIMARS та ракети до них: 
  • вісім комплексів ППО типу NASAMS;
  • протирадарні ракети HARMs,
  • 20 гелікоптерів Мі-17;
  • 126 гаубиць калібру 155-мм та понад 800 тис. снарядів до них, у тому числі 2 тисячі високоточних набоїв.
  • 20 гаубиць калібру 105 мм та 180 тис. снарядів;
  • 20 мінометних систем калібру 120 мм та боєприпаси до них;
  • пів сотні протиартилерійських радарів тощо.

Крім того, в Україну відправлено:

  • 200 бронетранспортерів М113;
  • 100 медичних авто;
  • сотні броньованих авто HMMWV;
  • 126 транспортерів для гаубиць;
  • 22 тактичні ремонтні машини;
  • вантажні трейлери;
  • 18 патрульних катерів;
  • безпілотні катери берегової охорони;
  • машини для командних пунктів;
  • 40 протимінних засобів MaxxPro.

Серед індивідуальних зразків озброєнь ЗСУ отримали понад 1400 зенітних комплексів Stinger; 8,5 тис. протитанкових систем Javelin; близько 32 тис. інших протитанкових систем; 1,5 тис. ракет TOW; понад 700 бойових тактичних дронів Switchblade; стільки ж дронів Phoenix Ghost; безпілотні повітряні системи Puma та Scan Eagle.

У списку постачань, крім того, зазначені понад 10 тис. гранатометів та стрілецької зброї, більш як 60 млн стрілецьких набоїв, 75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів; гарпунні системи берегової охорони. Відправлені також вибухівка С4; прилади нічного бачення, засоби захисту від зброї масового ураження; обладнання для радіоелектронних перешкод, медичні засоби; послуги комерційних супутникових знімків та багато чого іншого.

Загалом, повний список містить понад 45 пунктів різних видів озброєння, техніки, обладнання й послуг.

  • 16 вересня у Пентагоні назвали, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні.
  • Раніше президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.

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