Боєприпаси до HIMARS й системи протидії безпілотникам: у Пентагоні назвали, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні
Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $600 млн, який схвалив президент США Джо Байден
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Новий пакет військової допомоги Україні включатиме:
- додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS
- 36 тисяч 105 мм артилерійських снарядів
- тисяча високоточних 155 мм артилерійських снарядів
- чотири протиартилерійські радари
- чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки
- системи протидії БПЛА
- обладнання для розмінування
- протипіхотні боєприпаси Claymore
- засоби для підривних робіт
- стрілецька зброя та патрони до неї
- прилади нічного бачення
- спорядження для холодної погоди
У Пентагоні зазначили, що всього США виділили Україні військову допомогу на суму $15,8 млрд.
- Раніше президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе