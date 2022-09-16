Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Новий пакет військової допомоги Україні включатиме:

додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS

36 тисяч 105 мм артилерійських снарядів

тисяча високоточних 155 мм артилерійських снарядів

чотири протиартилерійські радари

чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки

системи протидії БПЛА

обладнання для розмінування

протипіхотні боєприпаси Claymore

засоби для підривних робіт

стрілецька зброя та патрони до неї

прилади нічного бачення

спорядження для холодної погоди

У Пентагоні зазначили, що всього США виділили Україні військову допомогу на суму $15,8 млрд.

Раніше президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.

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