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Головна Світ Боєприпаси до HIMARS й системи протидії безпілотникам: у Пентагоні назвали, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні

Боєприпаси до HIMARS й системи протидії безпілотникам: у Пентагоні назвали, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні

16 вересня, 2022 п'ятниця
08:52
Світ Himars

Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $600 млн, який схвалив президент США Джо Байден

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Новий пакет військової допомоги Україні включатиме:

  • додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS
  • 36 тисяч 105 мм артилерійських снарядів
  • тисяча високоточних 155 мм артилерійських снарядів
  • чотири протиартилерійські радари
  • чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки
  • системи протидії БПЛА
  • обладнання для розмінування
  • протипіхотні боєприпаси Claymore
  • засоби для підривних робіт
  • стрілецька зброя та патрони до неї
  • прилади нічного бачення
  • спорядження для холодної погоди

У Пентагоні зазначили, що всього США виділили Україні військову допомогу на суму $15,8 млрд.

  • Раніше президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.

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Україна
зброя
Пентагон
війна з Росією
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HIMARS
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